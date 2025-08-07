Οι «ουκρανικές» μάχες του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα (7/8,21:00) τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ΟΑΚΑ, με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα και να πάρει την πρόκριση στα Play offs του UEFA Europa League. Οι «πράσινοι» προέρχονται από έναν οδυνηρό αποκλεισμό από τη Ρέιντζερς, στα προκριματικά του UEFA Champions League και καλούνται να αφήσουν πίσω τους τις δυο αναμετρήσεις με τους Σκωτσέζους και να συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι, ξεπερνώντας αρχικά το εμπόδιο των Ουκρανών.

Αυτή θα είναι η όγδοη φορά που το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει ομάδα από την Ουκρανία και το Flash.gr σας παρουσιάζει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το παρελθόν των «πράσινων» με τις ουκρανικές ομάδες.

Η ήττα στο Κίεβο και η ακύρωση του αγώνα λόγω δωροδοκίας στον διαιτητή

Τη σεζόν 1995-1996 όπου οι «πράσινοι», έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά του UEFA Champions League, στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης ο Παναθηναϊκός, αντιμετώπισε τη Ντιναμό Κιέβου εκτός έδρας αλλά η ρεβάνς στην Ελλάδα δεν διεξήχθη ποτέ, καθώς ο διαιτητής της αναμέτρησης κατήγγειλε απόπειρα δωροδοκίας από πλευράς Ουκρανών και η UEFA, αποφάσισε να ακυρώσει το παιχνίδι και να δίνει τη θέση της Ντινάμο στην Άλμποργκ.

Τρία χρόνια και συγκεκριμένα το φθινόπωρο του 1998, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ξανά στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης με τον Παναθηναϊκό να κερδίζει με 2-1 στην Ελλάδα και να γνωρίζει την ήττα με το ίδιο σκορ στο Κίεβο.

Η συνάντηση με την Μέταλουργκ Ζαπορίζια και η «μετακόμιση» στο Παμπελοποννησιακό

Έπειτα από επτά χρόνια και συγκεκριμένα τη σεζόν 2006-2007 ο Παναθηναϊκός βρήκε ξανά στο δρόμο του ομάδα από την Ουκρανία και αυτή τη φορά αντιμετώπισε τη Μέταλουργκ Ζαπορίζια στη φάση των ομίλων του Κυπέλλου UEFA. Το πρώτο ματς ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί επί Ελληνικού εδάφους αλλά τα έργα που γίνονταν στο Ολυμπιακό Στάδιο ανάγκασαν το «τριφύλλι» να «μετακομίσει» στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, εκεί όπου η αναμέτρηση έληξε ισόπαλη (1-1) με τον Δημήτρη Σαλπιγγίδη να πετυχαίνει το γκολ και να κρατά όρθιο τον Παναθηναϊκό.

Στον δεύτερο αγώνα που διεξήχθη στην Ουκρανία, οι «πράσινοι» κατάφεραν να πάρουν μία πολλή δύσκολη νίκη- πρόκριση χάρη στο γκολ του Δημήτρη Παπαδόπουλου στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η Ντνίπρο και το ιδανικό ξεκίνημα για τα «αστέρια»

Χρειάστηκε να περάσουν 16 χρόνια ώστε η κληρωτίδα να βγάλει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση αντίπαλο από την Ουκρανία και αυτό συνέβη τη σεζόν 2023-2024, όπου ο Παναθηναϊκός με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο αντιμετώπιζε τη Ντνίπρο στον δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League.

Στον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στο Κόζιτσε της Σλοβακίας λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία, το «τριφύλλι» να σκοράρει τρία τέρματα και να παίρνει ένα σπουδαίο «διπλό» για τη συνέχεια. Στη ρεβάνς της Λεωφόρου οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες (2-2) και ο Παναθηναϊκός με το υπέρ του σκορ του πρώτου αγώνα πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση.

Για την ιστορία το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατάφερε να πάρει μια σπουδαία πρόκριση κόντρα στη Μαρσέιγ αλλά στα Play offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης το «τριφύλλι» δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπράγκα, και το «όνειρο» για την πρόκριση στους ομίλους του Champions League χάθηκε.