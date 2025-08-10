«Μπλεξίματα» για τον Καλάμπρια: Του αφαίρεσαν την άδεια οδήγησης επειδή μιλούσε στο τηλέφωνο

Ο Παναθηναϊκός κινείται δυναμικά για την απόκτηση του Ντάβιντε Καλάμπρια, με τους «πράσινους» να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του και τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν πως βρίσκονται σε καλό δρόμο για μια πιθανή συμφωνία.

Ο 27χρονος δεξιός μπακ, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τη Μίλαν, αποτελεί περιζήτητη επιλογή στην ευρωπαϊκή αγορά, με ομάδες όπως η Λιλ και ένας σύλλογος της Premier League να έχουν ήδη εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον. Παρότι ακόμα δεν έχει «κλειδώσει» ο επόμενος σταθμός της καριέρας του, ο Ιταλός άσος παραμένει στο Μιλάνο, απολαμβάνοντας τις τελευταίες ημέρες ξεκούρασης, εν αναμονή των εξελίξεων.

Ωστόσο, ένα απρόοπτο περιστατικό έφερε τον πρώην αρχηγό των «ροσονέρι» στο προσκήνιο για εξωαγωνιστικούς λόγους. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο Καλάμπρια εντοπίστηκε από τους Carabinieri (όπως ονομάζονται οι Ιταλοί αστυνομικοί) να χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο κατά τη διάρκεια οδήγησης, μια πράξη που θεωρείται σοβαρή παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι ιταλικές αρχές τού επέβαλαν την προβλεπόμενη ποινή, αφαιρώντας του την άδεια οδήγησης, βάσει του νέου κανονιστικού πλαισίου που τέθηκε σε ισχύ στις 14 Δεκεμβρίου 2024. Ο νόμος προβλέπει πρόστιμο από 250 έως και 1.000 ευρώ, καθώς και διοικητική κύρωση, δηλαδή αναστολή της άδειας για χρονικό διάστημα από 15 ημέρες έως και δύο μήνες.