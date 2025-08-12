Μια «ανάσα» από τον Παναθηναϊκό ο Καλάμπρια - Αυτή είναι η χρυσή πρόταση για τον Ιταλό μπακ

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως έχει βρει στο πρόσωπο του Ντάβιντε Καλάμπρια τον ιδανικό αντικαταστάτη για του Γιώργου Βαγιαννίδη για το δεξί άκρο της άμυνας. Οι «πράσινοι» έφεραν στην Αθήνα και τον Αουρέλιο Μπούτα και μαζί με τον πρώην αρχηγό της Μίλαν, στόχευαν να συνθέσουν ένα πολύ ισχυρό δίδυμο αλλά ο 28χρονος Ανγκολέζος, κόπηκε στις ιατρικές εξετάσεις με αποτέλεσμα η ομάδα του Ρουί Βιτόρια να αγωνιστεί στα δύο κρίσιμα παιχνίδια με την Σαχτάρ Ντόνετσκ με τον Γιάννη Κώτσιρα.

Με αυτό τον τρόπο ο Παναθηναϊκός, στρέφεται ξανά προς τον Ντάβιντε Καλάμπρια, όπου σύμφωνα με πληροφορίες το «τριφύλλι» προσφέρει στον 28χρονο πρώην αρχηγό της Μίλαν, ένα συμβόλαιο για τρία χρόνια με ετήσιες απολαβές που ξεπερνάνε με τα μπόνους τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Τα χρήματα αυτά δεν τα προσφέρει καμία άλλη ομάδα που έχει βάλει στη λίστα της το όνομα του Καλάμπρια, με την προσφορά της Λιλ να φτάνει τα 1,2 εκατ. ευρώ με τα μπόνους, ενώ και οι ιταλικοί σύλλογοι που «μπήκαν» στη διεκδίκηση του Καλάμπρια τις τελευταίες ημέρες, όπως η Πίζα (γράφτηκε και η Φιορεντίνα του Στέφανο Πιόλι, όμως για την ώρα δεν έχει κάνει επίσημη κίνηση) δεν πλησιάζουν το ποσό που έχει προσφέρει ο Παναθηναϊκός προς τον ποδοσφαιριστή.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Εκτός όμως από τη μεγάλη πρόταση που έχει κάνει το «τριφύλλι» στον Καλάμπρια, σημαντικό ρόλο στη μεταγραφή του Ιταλού μπακ, έχει παίξει και το πλάνο του Παναθηναϊκού για εκείνον αλλά και το πρότζεκτ της ομάδας. Ο Καλάμπρια, έχοντας μάθει να έχει βασικό και πρωταγωνιστικό ρόλο σχεδόν μία δεκαετία σ’ ένα τεράστιο κλαμπ όπως είναι η Μίλαν, θέλει να νιώθει αντίστοιχα «πρωταγωνιστής» στην ομάδα που θα συνεχίσει, έπειτα από μισή... ποδοσφαιρική ζωή στο Μιλάνο.

Διαβάστε αναλυτικά στο Athletiko