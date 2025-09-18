Οδηγείς χωρίς δίπλωμα; Εκτός από το πρόστιμο σε περιμένει και πιθανή φυλάκιση
Οδήγηση χωρίς δίπλωμα στην Ελλάδα: Τα πρόστιμα και οι ποινές, πότε πηγαίνεις... ισόβια. Τι ισχύει στην Ευρώπη.
Η οδήγηση χωρίς δίπλωμα στην Ελλάδα δεν είναι απλή παράβαση. Είναι πράξη που ο νόμος θεωρεί σοβαρό αδίκημα, με κυρώσεις που ξεκινούν από βαριά πρόστιμα και φτάνουν μέχρι φυλάκιση ή ακόμα και ισόβια κάθειρξη. Δεν υπάρχει «έλα μωρέ, για μία φορά»· κάθε φορά που επιτρέπεις ή οδηγείς χωρίς άδεια, να ξέρεις ότι αναλαμβάνεις προσωπικά την ευθύνη για ό,τι συμβεί.
Τι προβλέπει ο ΚΟΚ στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), το άρθρο 102 είναι απόλυτα ξεκάθαρο: Απαγορεύεται να δίνω το αυτοκίνητο/μοτοσυκλέτα μου σε άτομο που δεν έχει το νόμιμο δίπλωμα ή του έχει αφαιρεθεί. Οι ποινές είναι οι εξής:
- Διοικητικό πρόστιμο €350 για τον ιδιοκτήτη που παραχωρεί το όχημα.
- Αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν (1) χρόνο, εφόσον υπάρχει.
- Αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για 30 ημέρες.
- Για τον ίδιο τον οδηγό χωρίς άδεια: Πρόστιμο €700 και ποινικές ευθύνες.
- Αν προκληθεί τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, ενεργοποιείται το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα: Πρόκειται για επικίνδυνη οδήγηση και οι ποινές μπορεί να φτάσουν μέχρι ισόβια κάθειρξη.
Γιατί δεν υπάρχει «χαλαρή αντιμετώπιση»
Σκηνές όπου «το παιδί κάνει έναν γύρο στο τετράγωνο» ή «ο φίλος παίρνει το τιμόνι πριν βγάλει δίπλωμα» δεν είναι απλώς ανώδυνα πειράματα. Ο νόμος τις αντιμετωπίζει ως σοβαρά εγκλήματα. Η αλήθεια είναι απλή: Το κόστος ενός μαθήματος σε σχολή οδηγών είναι αμελητέο μπροστά στα πρόστιμα ΚΟΚ τρίτου βαθμού και τον κίνδυνο ποινής φυλάκισης.
Θέλεις το κάτι παραπάνω; Υπάρχουν σχολές οδήγησης (για αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα) που προσφέρουν επιπλέον κατάρτιση, ειδίκευση και φυσικά δράση στις εγκαταστάσεις τους με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια.
Τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
Η Ελλάδα δεν είναι η μόνη αυστηρή χώρα. Σε ολόκληρη την Ευρώπη η οδήγηση χωρίς δίπλωμα αντιμετωπίζεται σκληρά.
Γερμανία: Ποινικό αδίκημα με βαριά πρόστιμα, αφαίρεση άδειας και πιθανή φυλάκιση έως 1 χρόνο.
Ιταλία: Η οδήγηση χωρίς δίπλωμα θεωρείται διοικητικό αδίκημα σε πρώτη παράβαση, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε ποινικό σε περίπτωση υποτροπής. Οι κυρώσεις είναι ιδιαίτερα βαριές. Πρώτη φορά χωρίς δίπλωμα: Διοικητικό πρόστιμο από €5.000 έως €30.000 και ακινητοποίηση οχήματος για 3 μήνες. Υποτροπή εντός 2 ετών: Μετατρέπεται σε ποινικό αδίκημα, με ποινή φυλάκισης έως 1 έτος και πιθανή κατάσχεση οχήματος.
Οδήγηση με ανακλημένο ή δίπλωμα που έχει αφαιρεθεί: Πρόστιμο από €2.050 έως €8.200, και ακινητοποίηση του οχήματος για 3 μήνες.
Παραχώρηση οχήματος σε άτομο χωρίς δίπλωμα: Πρόστιμο από €397 έως €1.592 για τον ιδιοκτήτη. Με απλά λόγια: ακόμη και αν δεν θεωρηθεί ποινικό αδίκημα την πρώτη φορά, το ύψος των προστίμων και η ακινητοποίηση του οχήματος λειτουργούν αποτρεπτικά.
Ισπανία: Στην Ισπανία η οδήγηση χωρίς δίπλωμα είναι εξαρχής ποινικό αδίκημα, με αυστηρές ποινές: Φυλάκιση από 3 έως 6 μήνες, ή Χρηματικό πρόστιμο διάρκειας 12 έως 24 μηνών (με ημερήσιες πληρωμές), ή κοινωφελής εργασία από 31 έως 90 ημέρες. Οι ποινές ισχύουν είτε για κάποιον που δεν έχει αποκτήσει ποτέ δίπλωμα, είτε για οδηγό που έχει υποστεί δικαστική αφαίρεση άδειας ή έχει χάσει όλους τους πόντους από το point system.
Σε περίπτωση τροχαίου με τραυματισμούς ή θάνατο, οι ποινές επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο.
Η οδήγηση χωρίς δίπλωμα στην Ελλάδα δεν είναι παιχνίδι. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος: είτε οδηγώ ο ίδιος χωρίς άδεια είτε δίνω το αυτοκίνητό μου σε κάποιον που δεν έχει, η ευθύνη είναι δική μου και οι ποινές θα με βρουν.