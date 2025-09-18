Οδηγείς χωρίς δίπλωμα; Εκτός από το πρόστιμο σε περιμένει και πιθανή φυλάκιση

Η οδήγηση χωρίς δίπλωμα στην Ελλάδα δεν είναι απλή παράβαση. Είναι πράξη που ο νόμος θεωρεί σοβαρό αδίκημα, με κυρώσεις που ξεκινούν από βαριά πρόστιμα και φτάνουν μέχρι φυλάκιση ή ακόμα και ισόβια κάθειρξη. Δεν υπάρχει «έλα μωρέ, για μία φορά»· κάθε φορά που επιτρέπεις ή οδηγείς χωρίς άδεια, να ξέρεις ότι αναλαμβάνεις προσωπικά την ευθύνη για ό,τι συμβεί.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), το άρθρο 102 είναι απόλυτα ξεκάθαρο: Απαγορεύεται να δίνω το αυτοκίνητο/μοτοσυκλέτα μου σε άτομο που δεν έχει το νόμιμο δίπλωμα ή του έχει αφαιρεθεί. Οι ποινές είναι οι εξής:

Διοικητικό πρόστιμο €350 για τον ιδιοκτήτη που παραχωρεί το όχημα.

Αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν (1) χρόνο, εφόσον υπάρχει.

Αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για 30 ημέρες.

Για τον ίδιο τον οδηγό χωρίς άδεια: Πρόστιμο €700 και ποινικές ευθύνες.

Αν προκληθεί τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, ενεργοποιείται το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα: Πρόκειται για επικίνδυνη οδήγηση και οι ποινές μπορεί να φτάσουν μέχρι ισόβια κάθειρξη.

Γιατί δεν υπάρχει «χαλαρή αντιμετώπιση»

Σκηνές όπου «το παιδί κάνει έναν γύρο στο τετράγωνο» ή «ο φίλος παίρνει το τιμόνι πριν βγάλει δίπλωμα» δεν είναι απλώς ανώδυνα πειράματα. Ο νόμος τις αντιμετωπίζει ως σοβαρά εγκλήματα. Η αλήθεια είναι απλή: Το κόστος ενός μαθήματος σε σχολή οδηγών είναι αμελητέο μπροστά στα πρόστιμα ΚΟΚ τρίτου βαθμού και τον κίνδυνο ποινής φυλάκισης.

Θέλεις το κάτι παραπάνω; Υπάρχουν σχολές οδήγησης (για αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα) που προσφέρουν επιπλέον κατάρτιση, ειδίκευση και φυσικά δράση στις εγκαταστάσεις τους με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια.

Τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Η Ελλάδα δεν είναι η μόνη αυστηρή χώρα. Σε ολόκληρη την Ευρώπη η οδήγηση χωρίς δίπλωμα αντιμετωπίζεται σκληρά.

Γερμανία: Ποινικό αδίκημα με βαριά πρόστιμα, αφαίρεση άδειας και πιθανή φυλάκιση έως 1 χρόνο.

Ιταλία: Η οδήγηση χωρίς δίπλωμα θεωρείται διοικητικό αδίκημα σε πρώτη παράβαση, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε ποινικό σε περίπτωση υποτροπής. Οι κυρώσεις είναι ιδιαίτερα βαριές. Πρώτη φορά χωρίς δίπλωμα: Διοικητικό πρόστιμο από €5.000 έως €30.000 και ακινητοποίηση οχήματος για 3 μήνες. Υποτροπή εντός 2 ετών: Μετατρέπεται σε ποινικό αδίκημα, με ποινή φυλάκισης έως 1 έτος και πιθανή κατάσχεση οχήματος.

Οδήγηση με ανακλημένο ή δίπλωμα που έχει αφαιρεθεί: Πρόστιμο από €2.050 έως €8.200, και ακινητοποίηση του οχήματος για 3 μήνες.

Πρώτη ημέρα εφαρμογής του Δακτυλίου στην Αθήνα, Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022. Στιγμιότυπο από την Λεωφόρο Συγγρού. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Παραχώρηση οχήματος σε άτομο χωρίς δίπλωμα: Πρόστιμο από €397 έως €1.592 για τον ιδιοκτήτη. Με απλά λόγια: ακόμη και αν δεν θεωρηθεί ποινικό αδίκημα την πρώτη φορά, το ύψος των προστίμων και η ακινητοποίηση του οχήματος λειτουργούν αποτρεπτικά.

Ισπανία: Στην Ισπανία η οδήγηση χωρίς δίπλωμα είναι εξαρχής ποινικό αδίκημα, με αυστηρές ποινές: Φυλάκιση από 3 έως 6 μήνες, ή Χρηματικό πρόστιμο διάρκειας 12 έως 24 μηνών (με ημερήσιες πληρωμές), ή κοινωφελής εργασία από 31 έως 90 ημέρες. Οι ποινές ισχύουν είτε για κάποιον που δεν έχει αποκτήσει ποτέ δίπλωμα, είτε για οδηγό που έχει υποστεί δικαστική αφαίρεση άδειας ή έχει χάσει όλους τους πόντους από το point system.

Σε περίπτωση τροχαίου με τραυματισμούς ή θάνατο, οι ποινές επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο.

Η οδήγηση χωρίς δίπλωμα στην Ελλάδα δεν είναι παιχνίδι. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος: είτε οδηγώ ο ίδιος χωρίς άδεια είτε δίνω το αυτοκίνητό μου σε κάποιον που δεν έχει, η ευθύνη είναι δική μου και οι ποινές θα με βρουν.