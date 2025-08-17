Η εντυπωσιακή αδερφή του Νταβίντε Καλάμπρια που διαπρέπει στον χώρο της μόδας

Η Σάρα Καλάμπρια, η εντυπωσιακή αδερφή του ποδοσφαιριστή Νταβίντε Καλάμπρια που πρόσφατα έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, είναι ένα πρόσωπο που έχει τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας.

Γεννημένη στην Μπρέσια, η Σάρα είχε ως όνειρό της να ασχοληθεί με τον χώρο της μόδας και μάλιστα το 2017 συμμετείχε στα καλλιστεία για την ανάδειξη της Μις Ιταλία, αν και τελικά δεν κατάφερε να φτάσει στον τελικό.

Πέρα από την ενασχόλησή της με τη μόδα, η Σάρα έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τον χορό. Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τον κλασικό και ρυθμικό χορό, ενώ αργότερα στράφηκε προς το hip hop και το jazz.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι φροντίζει για τη φυσική της κατάσταση με συχνές προπονήσεις στο γυμναστήριο, ενώ δίνει μεγάλη σημασία και στη διατροφή της. Η αποφασιστικότητα και η προσήλωσή της στους στόχους της, είτε πρόκειται για την καριέρα της είτε για την προσωπική της ζωή, είναι εμφανείς και την καθιστούν ένα άτομο που ξεχωρίζει.