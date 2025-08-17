Παναθηναϊκός: Στο στόχαστρο ο Αργεντινός μέσος Μαρτίν Παγέρο [vid]

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να κοιτάζει την αγορά για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής του και ανάμεσα στα ονόματα που απασχολούν είναι πλέον και αυτό του Μαρτίν Παγέρο. Ο 25χρονος χαφ ανήκει στην Ουντινέζε, όμως δεν έχει καταφέρει να κερδίσει θέση βασικού και φαίνεται ανοιχτός στο ενδεχόμενο να αλλάξει περιβάλλον.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, οι «πράσινοι» έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και βρίσκονται σε επαφές με τον ιταλικό σύλλογο. Η Ουντινέζε κοστολογεί τον Παγέρο κοντά στα 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θεωρείται υψηλό για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται το σενάριο ενός δανεισμού με υποχρεωτική αγορά στο τέλος της σεζόν, με συνολικό κόστος γύρω στα 8 εκατ. ευρώ.

Ο Παγέρο είναι κεντρικός μέσος με έφεση στη δημιουργία παιχνιδιού. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Μπάνφιλντ, αγωνίστηκε στην Ταγέρες και το 2021 μετακόμισε στην Αγγλία για τη Μίντλεσμπρο. Από το καλοκαίρι του 2023 φοράει τη φανέλα της Ουντινέζε, χωρίς όμως να έχει βρει σταθερό ρόλο.

Ο Παναθηναϊκός δεν είναι μόνος στη διεκδίκηση, καθώς ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και ομάδες από τη Βραζιλία, γεγονός που κάνει πιο δύσκολη την υπόθεση. Παρόλα αυτά,φαίνεται διατεθειμένος να εξαντλήσει τις πιθανότητες, γνωρίζοντας ότι ο Παγέρο μπορεί να δώσει σημαντική ποιότητα και λύσεις στον άξονα.



