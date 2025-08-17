Αναβλήθηκε το Παναθηναϊκός – ΟΦΗ της πρεμιέρας του πρωταθλήματος

Η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο φετινό πρωτάθλημα δεν θα πραγματοποιηθεί όπως είχε προγραμματιστεί. Η διοργανώτρια αρχή της Super League ανακοίνωσε την αναβολή της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ, η οποία επρόκειτο να διεξαχθεί την Κυριακή 24 Αυγούστου στις 19:45 στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε έπειτα από σχετικό αίτημα της «πράσινης» ΠΑΕ (η οποία θέλει να ρίξει όλο το βάρος στα playoffs του Europa League κόντρα στην Σαμσουνσπόρ) το οποίο έγινε αποδεκτό, όπως προβλέπει ο κανονισμός της Λίγκας. Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.

Με αυτόν τον τρόπο, η έναρξη της σεζόν για τον Παναθηναϊκό μετατίθεται, ενώ ο ΟΦΗ θα πρέπει επίσης να περιμένει τον επαναπρογραμματισμό για να δώσει το πρώτο του επίσημο παιχνίδι.



Η ανακοίνωση της Λίγκας



«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Παναθηναϊκός- ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και σε εφαρμογή της από 1.08.25 απόφασης του ΔΣ της Super League.



Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».

