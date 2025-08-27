Κάντις Σουάνπολ: Το «εξωγήινο» μοντέλο με τις θεϊκές αναλογίες φορά εσώρουχα Victoria's Secret

Η 36χρονη καλλονή με καταγωγή από την Νότια Αφρική - δύο χρόνια μετά την πτώση των πωλήσεων του γνωστού brand Victoria’s Secret - επιλέχθηκε από την εταιρεία προκειμένου να λανσάρει τη νέα συλλογή εσωρούχων της και πριν δούμε αν το εγχείρημα να ανέβουν οι πωλήσεις πέτυχε, σε πρώτη φάση μπορούμε να πούμε ότι τα σχόλια όσων είδαν τις φωτογραφίες ήταν άκρως κολακευτικά.

«Εκπληκτική όπως πάντα, κυρία Σουάνπολ», έγραψε ένας ακόλουθος. Ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Είστε η τελειότητα». «Άξια για αφίσα pin-up» έκρινε ένας τρίτος.

Να θυμίσουμε ότι τον Οκτώβριο του 2024, η επίδειξη μόδας της Victoria's Secret επέστρεψε για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια, και χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «βαρετή» και άτονη, παρότι το άλλοτε επιτυχημένο brand προσπάθησε η πασαρέλα του να είναι πιο συμπεριληπτική, καθώς μεταξύ άλλων περπάτησε σε αυτήν και το πρώτο τρανς μοντέλο Βαλεντίνα Σαμπάιο, που είχε εμφανισθεί για πρώτη φορά σε πασαρέλα της Victoria's Secret το 2019.

Πάντως η Κάντις Σουάνπολ με τα nude εσώρουχα που τόνιζαν το τροπικό της μαύρισμα και τα μελί - ξανθά μαλλιά της μας υπενθύμισε ότι διαθέτει ένα από τα πιο γυμνασμένα σώματα και ότι έχει αναλογίες που πολλές θα ζήλευαν.