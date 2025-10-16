Victoria's Secret: Η «εκρηκτική» εμφάνιση της Μπέλα Χαντίντ που έκανε τη Νέα Υόρκη να «παραμιλά»

Φτερά που αιωρούνται, παγιέτες που λάμπουν και μουσική που σε παρασύρει — η πασαρέλα ζωντάνεψε ξανά στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Τετάρτης (15/10), σηματοδοτώντας την εντυπωσιακή επιστροφή του Victoria’s Secret Fashion Show.

Το εμβληματικό σόου, που για χρόνια συνδύαζε τη μόδα με τη μουσική, επανήλθε δυναμικά, «παντρεύοντας» τη λάμψη και την υψηλή ραπτική με τη σύγχρονη pop κουλτούρα.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια της βραδιάς δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την Μπέλα Χαντίντ, η οποία έκανε τη θριαμβευτική της επιστροφή στην πασαρέλα, ύστερα από την περιπέτεια με την υγεία της και τη συνεχιζόμενη μάχη της με τη νόσο του Lyme.

Η 27χρονη καλλονή εμφανίστηκε πιο λαμπερή από ποτέ, φορώντας ένα κατακόκκινο σετ εσωρούχων και ίδιου χρώματος ζαρτιέρες, ανοίγοντας με δυναμισμό την εκδήλωση. Η παρουσία της καθήλωσε κοινό και φωτογράφους, ενώ λίγο αργότερα επέστρεψε με ένα εκρηκτικό σύνολο με κρόσια και γκλίτερ, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει ένα από τα πιο εντυπωσιακά μοντέλα της γενιάς της.

Από την πασαρέλα δεν θα μπορούσε φυσικά να λείψει και η Τζίτζι Χαντίντ, που χάρισε μια εμφάνιση γεμάτη αυτοπεποίθηση και λάμψη, με την ενέργειά της να ξεσηκώνει το κοινό. «Εκρηκτική εμφάνιση από μια εκρηκτική γυναίκα», ήταν λεζάντα του βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της Victoria’s Secret στο Instagram.

Στην πασαρέλα περπάτησαν θρυλικοί «Άγγελοι» όπως η Αντριάνα Λίμα, η Ιρίνα Σάικ, η Αλεσάντρα Αμπρόζιο, η Άλεξ Κονσάνι, η Ανόκ Γιαΐ, η Άσλεϊ Γκράαμ, Μπάρμπαρα Πάλβιν, η Κάντις Σουάνποελ, η Ντάουτζεν Κρος, η Τζόαν Σμαλς, η Λίλι Άλντριτζ, η Παλόμα Ελσέσερ, η Στέλα Μάξγουελ και η Τέιλορ Χιλ.

Το fashion show «έντυσαν» με τη μουσική τους η Missy Elliott, η Karol G, η Madison Beer και το δημοφιλές K-pop συγκρότημα TWICE.

Δείτε φωτογραφίες:

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters