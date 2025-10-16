LIFE Hollywood - Χόλιγουντ

Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο ενώνουν ξανά δυνάμεις – αυτή τη φορά για τον οίκο Moncler

ΟΙ δύο «ογκόλιθοι» του σινεμά σε μια διαφορετική συνεργασία.

Δύο ζωντανοί θρύλοι του Χόλιγουντ, ο Αλ Πατσίνο και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, πρωταγωνιστούν σε μια συνεργασία που κανείς δεν περίμενε — όχι σε νέα ταινία, αλλά σε καμπάνια μόδας. Οι δύο φίλοι και συνοδοιπόροι της μεγάλης οθόνης, που έχουν μοιραστεί εμβληματικές στιγμές σε έργα όπως Ο Ιρλανδός, Ένταση και Ο Νονός 3, ποζάρουν τώρα μαζί για τον ιταλικό οίκο πολυτελείας Moncler. Η καμπάνια με τίτλο Warmer Together τους παρουσιάζει να εκπέμπουν γνησιότητα, φιλία και ζεστασιά — αξίες που, όπως λέει ο Ντε Νίρο, «πηγάζουν από μέσα μας».

Δείτε τις εντυπωσιακές φωτογραφίες της καμπάνιας και τη νέα πλευρά των δύο κορυφαίων ηθοποιών μέσα από τον φακό της Moncler.

