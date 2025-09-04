Αποκαλύφθηκαν τα πρώτα 6 «αγγελάκια» της Victoria’s Secret - Ο ενθουσιασμός και οι ηχηρές απουσίες

Σε πυρετώδεις ρυθμούς βρίσκεται η γνωστή εταιρεία εσωρούχων Victoria’s Secret καθώς προετοιμάζεται για τη δεύτερη συνεχόμενη εκρηκτική πασαρέλα.

Σε μια ανάρτηση που έκανε στο επίσημο προφίλ στο Instagram, η εταιρεία ανακοίνωσε τα πρώτα 6 ονόματα των «Αγγέλων» που θα περπατήσουν για λογαριασμό της με τα χαρακτηριστικά καυτά εσώρουχα. Όπως αποκαλύπτει το βίντεο, στη λίστα περιλαμβάνονται πολύ γνώριμα πρόσωπα με πλούσια πορεία στις μεγαλύτερες επιδείξεις μόδας στον κόσμο.

«Το μυστικό αποκαλύφθηκε. Οι πρώτοι έξι άγγελοι που θα εμφανιστούν στην πασαρέλα της Victoria's Secret Fashion Show 2025 είναι..» έγραφε στο βίντεο προτού εμφανιστούν τα πρόσωπα των Adriana Lima, Alex Consani, Anok Yai, Joan Smalls, Lily Aldridge και Yumi Nu. Όλες τους φορούσαν μαύρα εσώρουχα και λευκά φτερά αγγέλου.

Η επίδειξη θα λάβει χώρα στις 15 Οκτωβρίου 2025 στη Νέα Υόρκη ενώ θα είναι διαθέσιμη για προβολή μέσω του Amazon Prime.

Σύμφωνα με το περιοδικό Elle, η εκδήλωση φέτος θα πραγματοποιηθεί υπό τη διεύθυνση του Adam Selman, του πρώην σχεδιαστή της Savage X Fenty, ο οποίος ανέλαβε ανώτερος αντιπρόεδρος και εκτελεστικός δημιουργικός διευθυντής της Victoria’s Secret. Η άφιξή του σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την εταιρεία, συνδυάζοντας υψηλή ραπτική με ποικιλομορφία.

Ποια είναι τα 6 «αγγελάκια»

Η Anok Yai και η Alex Consani επιστρέφουν μετά το ντεμπούτο τους στην επίδειξη του 2024. Το κάστινγκ της Consani έγραψε ιστορία, αφού ήταν το πρώτο τρανς μοντέλο που περπάτησε στην πασαρέλα της Victoria's Secret.

Η επιστροφή της Lily Aldridge προκάλεσε ενθουσιασμό, αφού η εμφάνισή της για την εταιρεία το 2009 και το 2017 είχε μαγνητίσει τα βλέμματα. Πολλοί από τους θαυμαστές της μάλιστα είχαν ενθουσιαστεί όταν δεν την είδαν πέρσι.

Η Adriana Lima, ένα από τα πιο εμβληματικά «Αγγελάκια» στην ιστορία έκανε το ντεμπούτο της το 1999 και έχει περπατήσει συνολικά 18 φορές για λογαριασμό της Victoria's Secret πριν αποσυρθεί το 2018. Όμως, επέστρεψε δυναμικά το 2024 για να φορέσει ξανά τα φτερά της.

Αν και δεν θεωρείται βετεράνος του brand, η Joan Smalls χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες της φετινής εκδήλωσης, αφού έχει εμφανιστεί σε κάθε επίδειξη από το 2011 έως το 2016.

Τέλος, η Yumi Nu θα περπατήσει για πρώτη φορά στην πασαρέλα της Victoria's Secret φέτος, αν και είχε περάσει κάστινγκ για την περσινή εκδήλωση.

Χαμός στα σχόλια για τις ηχηρές απουσίες

Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό των ακολούθων της εταιρείας, πολλοί θαυμαστές αναρωτήθηκαν πού είναι τα αγαπημένα τους μοντέλα.

«Σας παρακαλώ φέρτε πίσω τις παλιές κοπέλες της VS με άφθονο γκλίτερ, φουσκωτά μαλλιά και άψογο μακιγιάζ!!! Μας λείπουν πολύ», έγραψε ένας χρήστης.

Ένας άλλος πρόσθεσε ότι ήλπιζε να δει την επιστροφή της «βόμβας με γκλίτερ» της εταιρείας. «Μπάρμπαρα Πάλβιν, το σύμβολο που περιμέναμε!». Δεν ήταν λίγοι μάλιστα που απογοητεύτηκαν όταν δεν είδαν να ανακοινώνεται το όνομα της Κάντις Σουάνπολ. «Πού είναι η Κάντις;» έγραφαν χαρακτηριστικά