Όλα έτοιμα για το σόου της Victoria's Secret - Πώς θα το δείτε και ποια «αγγελάκια» συμμετέχουν
Τα «αγγελάκια» της πασαρέλας επιστρέφουν και αναμένεται να μαγνητίσουν τις οθόνες μας σε μια φαντασμαγορική επίδειξη μόδας.
Όλα φαίνεται πως είναι έτοιμα για το νέο εκρηκτικό σόου που έχει ετοιμάσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο οίκος Victoria’s Secret στη Νέα Υόρκη.
Η επίδειξη μόδας θα λάβει χώρα στις 15 Οκτωβρίου και τοπική ώρα 19:00 (ώρα Ελλάδας 16 Οκτωβρίου, 13:00) με τα «αγγελάκια» να κάνουν τις τελευταίες τους πρόβες πριν φορέσουν ξανά τα φτερά τους.
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, κατά τη διάρκεια του σόου διάσημες τραγουδίστριες θα «ντύσουν» μουσικά τη βραδιά.
Ποια «αγγελάκια» θα περπατήσουν
Αν και δεν έχει γίνει γνωστή η πλήρης λίστα των ονομάτων των μοντέλων που θα συμμετάσχουν στο φετινό σόου, η εταιρεία έχει δώσει μια γεύση στο κοινό.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σεπτεμβρίου, τα πρώτα επιβεβαιωμένα ονόματα είναι: Adriana Lima, Alex Consani, Anok Yai, Joan Smalls, Lily Aldridge και Yumi Nu.
Πριν από λίγες ημέρες, γνωστοποιήθηκε ότι η σταρ του WNBA Angel Reese θα κάνει την παρθενική της εμφάνιση σε επίδειξη μόδας.
Παράλληλα, άλλα ονόματα που έχει ακουστεί ότι θα δώσουν το «παρών» και φέτος είναι οι εξής: Ashley Graham, Paloma Elsesser, Alessandra Ambrosio.
Πού μπορώ να το δω;
Αν δεν είστε από τους τυχερούς που έλαβαν πρόσκληση για φέτος, μην ανησυχείτε, η εταιρεία θα μεταδώσει την επίδειξη σε live stream.
Συγκεκριμένα θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τους καλεσμένους που φτάνουν στο ροζ χαλί από τις 18:30 μέσω του Prime Video και του Amazon Live όπως επίσης και στο παρακάτω λινκ από το YouTube.
Ποιοι θα τραγουδήσουν;
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Victoria's Secret θα φιλοξενήσει για ακόμη μια φορά γυναίκες μουσικούς. Συγκεκριμένα, δίπλα στα μοντέλα θα περπατήσουν πάνω στην πασαρέλα οι Missy Elliott, Madison Beer, Karol G και το K-pop συγκρότημα TWICE.