Όλα έτοιμα για το σόου της Victoria's Secret - Πώς θα το δείτε και ποια «αγγελάκια» συμμετέχουν

Όλα φαίνεται πως είναι έτοιμα για το νέο εκρηκτικό σόου που έχει ετοιμάσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο οίκος Victoria’s Secret στη Νέα Υόρκη.

Η επίδειξη μόδας θα λάβει χώρα στις 15 Οκτωβρίου και τοπική ώρα 19:00 (ώρα Ελλάδας 16 Οκτωβρίου, 13:00) με τα «αγγελάκια» να κάνουν τις τελευταίες τους πρόβες πριν φορέσουν ξανά τα φτερά τους.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, κατά τη διάρκεια του σόου διάσημες τραγουδίστριες θα «ντύσουν» μουσικά τη βραδιά.

Ποια «αγγελάκια» θα περπατήσουν

Αν και δεν έχει γίνει γνωστή η πλήρης λίστα των ονομάτων των μοντέλων που θα συμμετάσχουν στο φετινό σόου, η εταιρεία έχει δώσει μια γεύση στο κοινό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σεπτεμβρίου, τα πρώτα επιβεβαιωμένα ονόματα είναι: Adriana Lima, Alex Consani, Anok Yai, Joan Smalls, Lily Aldridge και Yumi Nu.

Πριν από λίγες ημέρες, γνωστοποιήθηκε ότι η σταρ του WNBA Angel Reese θα κάνει την παρθενική της εμφάνιση σε επίδειξη μόδας.

Παράλληλα, άλλα ονόματα που έχει ακουστεί ότι θα δώσουν το «παρών» και φέτος είναι οι εξής: Ashley Graham, Paloma Elsesser, Alessandra Ambrosio.

Πού μπορώ να το δω;

Αν δεν είστε από τους τυχερούς που έλαβαν πρόσκληση για φέτος, μην ανησυχείτε, η εταιρεία θα μεταδώσει την επίδειξη σε live stream.

Συγκεκριμένα θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τους καλεσμένους που φτάνουν στο ροζ χαλί από τις 18:30 μέσω του Prime Video και του Amazon Live όπως επίσης και στο παρακάτω λινκ από το YouTube.

Ποιοι θα τραγουδήσουν;

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Victoria's Secret θα φιλοξενήσει για ακόμη μια φορά γυναίκες μουσικούς. Συγκεκριμένα, δίπλα στα μοντέλα θα περπατήσουν πάνω στην πασαρέλα οι Missy Elliott, Madison Beer, Karol G και το K-pop συγκρότημα TWICE.