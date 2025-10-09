Έιντζελ Ρις: Η στάρ του WNBA στην πασαρέλα της Victoria's Secret

Η στάρ του WNBA Έιντζελ Ρις, πέρα από την πορεία της στον κόσμο του γυναικείου μπάσκετ και τα παρκέ, ετοιμάζεται να γράψει ιστορία και τον κόσμο της μόδας. Η 23χρονη φόργουορντ θα γίνει η πρώτη επαγγελματίας αθλήτρια που θα περπατήσει στην πασαρέλα του εμβληματικού Victoria's Secret Fashion Show, κάνοντας το ντεμπούτο της ως «Άγγελος» του brand, και αναμένεται να περπατήσει στο πολυπόθητο σόου την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη.

Το ιστορικό της αυτό βήμα το έκανε γνωστό η ίδια, μέσω του λογαριασμού της στο instagram, καθώς πόσταρε μια φωτογραφία με τα εσώρουχα και τα διάσημα λευκά φτερά στην πλάτη της.

«Μπαίνω σε ένα όνειρο: Από Angel σε Άγγελο της Victoria’s Secret. Επιτέλους παίρνω τα φτερά μου», έγραψε στη λεζάντα, προσθέτοντας: «Θα περπατήσω στην πασαρέλα του Victoria’s Secret 2025 για πρώτη φορά, και μοιάζει με πεπρωμένο».



Η σταρ, ύψους 1,90 μ., είχε παρακολουθήσει το σόου το 2024 ως θεατής και η φετινή της συμμετοχή σηματοδοτεί τη νέα της συνεργασία με την εταιρεία, την οποία περιέγραψε στο People ως μια «σουρεαλιστική και ολοκληρωτική στιγμή».



«Μόλις πέρυσι ήμουν στο κοινό και εκδήλωνα την επιθυμία να βρεθώ σε αυτή την πασαρέλα, εμπνευσμένη και έκθαμβη από όλες τις δυναμικές γυναίκες, και τώρα επιστρέφω ως Άγγελος», δήλωσε η Ρις.



Η Ρίς δήλωσε υπερήφανη, όχι μόνο που θα εκπροσωπήσει το διάσημο brand, αλλά που θα είναι και η πρώτη αθλήτρια που θα το κάνει, δηλώνοντας: «Ελπίζω να εμπνεύσω γυναίκες και κορίτσια παντού και να τους υπενθυμίσω ότι μπορούμε να κυριαρχούμε στον τομέα μας, αλλά και να κυνηγάμε τους στόχους μας εκτός αυτού – και για μένα, αυτό είναι να περπατήσω στην πιο εμβληματική πασαρέλα της μόδας και της ψυχαγωγίας».