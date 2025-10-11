Ο πρόεδρος της Σερβικής Ομοσπονδίας για την υπόθεση Στογιάκοβιτς: «Οι Έλληνες είναι επιθετικοί»

Ο πρόεδρος της Σερβικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, Νεμπόισα Τσόβιτς, τοποθετήθηκε σχετικά με το ζήτημα του Αντρέι Στογιάκοβιτς.

Ο Αντρέι, γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς, δεν έχει ακόμη καταλήξει ποια εθνική ομάδα θα εκπροσωπήσει, την Ελλάδα ή τη Σερβία. Η ΕΟΚ και η Σερβική Ομοσπονδία Μπάσκετ φαίνεται πως βρίσκονται σε μια άτυπη... αντιπαράθεση καθώς και οι δύο χώρες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του στις εθνικές τους ομάδες.

Ο νεαρός παίκτης έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε όποια από τις δύο εθνικές ομάδες επιθυμεί, καθώς ο πατέρας του είναι Σέρβος και η μητέρα του Ελληνίδα (Αλέκα Καμηλά).

Ο πρόεδρος της Σερβικής Ομοσπονδίας, σχολιάζοντας την περίπτωση του Αντρέι Στογιάκοβιτς, επισήμανε ότι οι Έλληνες προσεγγίζουν το ζήτημα πιο επιθετικά, ενώ οι Σέρβοι φαίνεται να είναι πιο επιφυλακτικοί.

Οι δηλώσεις του Νεμπόισα Τσόβιτς

«Είμαστε σε επαφή μαζί του, πιο συγκεκριμένα με τον πατέρα του. Δεν αρκεί να είναι ένας από τους γονείς Σέρβος. Πρέπει να συνεργαστούμε με οικογένειες που έχουν μακρά ιστορία. Αυτή θα είναι μία από τις προτεραιότητές μας.

Πρέπει να επισκεφτούμε τους ανθρώπους και να δημιουργήσουμε επαφές. Οι Έλληνες είναι επιθετικοί, ενώ εμείς είμαστε παθητικοί. Γνωρίζω τον Πέτζα, έχουμε καλές σχέσεις».