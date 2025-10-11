Ο Γιάννης μεταμορφώθηκε και έγινε μέχρι και... General Manager

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται για την έναρξη του πρωταθλήματος του NBA αλλάζοντας λουκ στο κούρεμα άλλα και στο στυλ του. Μέσα από μια εφαρμογή του AI, ο Greek Freak παρουσιάστηκε στους ακολούθους του στο Instagram αρχικά με στυλ 80s άλλα δεν έμεινε μόνο εκεί.

Στην συνεχεία προχώρησε σε ένα πιο πανκ στυλ με δερμάτινο μπουφάν με καρφιά και κονκάρδες και ακολούθησαν επίσης πολύχρωμο μπλουζάκι και walkman, με παπιγιόν ως nerd,με σκέιτμπορντ και έγινε... έως και general manager.

“Είναι τρελό. Αξίζει να μπει στο βιβλίο της επετηρίδας” έγραψε σαν λεζάντα ο Γιάννης κάτω από το ποστ ενώ συμπλήρωσε διπλά και emojis που γελάνε.