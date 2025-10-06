«Τρελάθηκε» ο Αντετοκούνμπο για τα παιδιά του: «Σταματήστε να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέσπασε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, λόγω πρόσφατων δημοσιευμάτων τα οποία αφορούσαν τα παιδιά του. Ο Greek Freak τόνισε πως οφείλει σαν πατέρας να τα προστατέψει και ζήτησε να μην δημοσιευτούν ξανά τα παιδιά του σε καμία πλατφόρμα, υπογραμμίζοντας πως «κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει χωρίς την πίεση της δημοσιότητας».

Ο σταρ των Μπακς ξεκαθάρισε πως η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα των δικών του επιλογών, ενώ έκλεισε το μήνυμα του γράφοντας με κεφαλαία την λέξη «ΦΤΑΝΕΙ», δείχνοντας τον εύλογο εκνευρισμό του για την παραβίαση της προσωπικής ζωής της οικογένειας του.

Το story του Γιάννη

«Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου.



Η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου.



Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει χωρίς την πίεση της δημοσιότητας.



Κάθε παιδί χρειάζεται χώρο για να αναπτυχθεί, να εξερευνήσει τον εαυτό του και τον κόσμο, χωρίς να νιώθει ότι παρακολουθείται ή κρίνεται.

Ως γονιός, έχω την ευθύνη να προστατεύω την ιδιωτική τους ζωή, ώστε να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας.



Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα... ΦΤΑΝΕΙ».