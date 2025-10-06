Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στη λίστα των 20 πιο ακριβοπληρωμένων αθλητών σύμφωνα με το Forbes

Οι πληθωριστικές τάσεις του κεφαλαίου, που παρατηρούνται στις αμοιβές των αθλητών τις τελευταίες δεκαετίες, δεν άφησαν ανεπηρέαστες και τις απολαβές του μεγαλύτερου εμπορικού brand, που έχει να επιδείξει ο ελληνικός αθλητισμός στην ιστορία του.

Ο λόγος για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος, σύμφωνα με την ανανεωμένη έκδοση του παγκοσμίως αναγνωρισμένου Forbes, ανήκει, πλέον, στο κλειστό κλαμπ των 20 πιο ακριβοπληρωμένων αθλητών στον πλανήτη!

Πάνω από τον Εμπαπέ, τέταρτος πιο ακριβοπληρωμένος στο NBA

Ο Έλληνας σταρ βρίσκεται στην 13η θέση της λίστας, με ετήσια έσοδα που ξεπερνούν τα 94 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Οι απολαβές του «Greek Freak» μάλιστα, τον καθιστούν πιο ακριβοπληρωμένο από τον «μίδα» του γαλλικού ποδοσφαίρου, Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος βρίσκεται δύο θέσεις πιο κάτω, με ετήσια έσοδα 90 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συνεργασία του Αντετοκούνμπο με τους γίγαντες της αθλητικές ένδυσης της Nike, αλλά και το πλουσιοπάροχο του συμβόλαιο με τους Μιλγουόκι Μπακς, δεν πέρασαν απαρατήρητα από τον οίκο του Forbes, ο οποίος κατατάσσει τον Γιάννη ως τον τέταρτο πιο ακριβοπληρωμένο μπασκετμπολίστα στον πλανήτη, πίσω μόνο από τους Κάρι, Λεμπρόν Τζέιμς και Κέβιν Ντουράντ.

Ρονάλντο και Κάρι το 1-2, πέμπτος ο Μέσι

Στην πρώτη θέση της λίστας βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο με ετήσια έσοδα που ξεπερνούν τα 275 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, με τον Στεφ Κάρι να τον διαδέχεται στη λίστα εξασφαλίζοντας 156 εκατομμύρια ετησίως.

Πέμπτος στην κατάταξη ο Λιονέλ Μέσι, με έσοδα που ξεπερνούν τα 130 εκατομμύρια το χρόνο. Στη δεκάδα οι Λεμπρόν Τζέιμς και Καρίμ Μπενζεμά, με απολαβές άνω των 100 εκατομμυρίων ανά ημερολογιακό έτος.

Αναλυτικά η λίστα με τους 20 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές στον κόσμο