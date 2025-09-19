Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε την εμφάνισή του στο Περιστέρι μαζί με την μητέρα του (vid)

Μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική ομάδα στο Eurobasket 2025, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, επέστρεψε στην Ελλάδα με την υπόλοιπη αποστολή και απολαμβάνει κάποιες στιγμές χαλάρωσης μαζί με την οικογένεια του, πριν ξεκινήσει η νέα σεζόν στο NBA με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Έτσι ο «Greek Freak» εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι βρίσκεται στην πατρίδα του και επέλεξε να παρακολουθήσει από κοντά στο «Ανδρέας Παπανδρέου» μαζί με την μητέρα του Βερόνικα την αναμέτρηση της του Άρη με το Περιστέρι για το τουρνουά «Νίκος Φασούρας».

🏟️ 🇬🇷 Στο «Ανδρέας Παπανδρέου» ο Γιάννης και η Βερόνικα Αντετοκούνμπο για το παιχνίδι Περιστέρι - Άρης! pic.twitter.com/Uau6hQxx7t — Athletiko (@athletiko_gr) September 19, 2025

Ωστόσο ο Γιάννης έχει ακόμη δυο λόγους για να βρίσκεται στο γήπεδο σήμερα, καθώς στην ομάδα της Θεσσαλονίκης ανήκει ο αδελφός του Άλεξ Αντετοκούνμπο ενώ ο νέος μεγαλομέτοχος των «κιτρινόμαυρων» είναι ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος είναι στενός φίλος του Γιάννη Αντετοκούνμπο και είναι πολύ πιθανό ο φόργουορντ των Μπακς να ήθελε να στηρίξει τον φίλο του σε αυτό το νέο του ξεκίνημα.

EUROKINISSI