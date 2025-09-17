Η ΕΛΑΣ επικοινώνησε με την οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τις απειλές που δέχθηκαν

Εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση των απειλητικών μηνυμάτων που δέχθηκε η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο κατά τη διάρκεια του Eurobasket 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛΑΣ ήρθε σε επικοινωνία χθες Τρίτη (16/9) με την οικογένεια του Έλληνα σούπερ σταρ, ενημερώνοντάς τους πως έχουν το δικαίωμα να κάνουν μήνυση ώστε να βρεθεί ο άνθρωπος πίσω από τα απειλητικά μηνύματα.

Η οικογένεια Αντετοκούνμπο ευχαρίστησε τα στελέχη της Αστυνομίας για τα άμεσα αντανακλαστικά της χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίσει αν θα προχωρήσει σε μήνυση ή όχι.

Η Μαράια, σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο/ Eurokinissi

Τα απειλητικά μηνύματα στη Μαράια

Η χαρά για την Εθνική ομάδα για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket, μετά από 16 χρόνια, επισκιάστηκε από ένα σοκαριστικό περιστατικό. Η Μαράια, σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, έγινε στόχος απειλητικού μηνύματος που έλαβε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το μήνυμα, το οποίο η ίδια δημοσιοποίησε μέσω ανάρτησης, περιείχε «τρομακτικές» απειλές: «Θα σκοτώσουμε όλη σου την οικογένεια. Θα φοβάσαι όπου κι αν πας». Η αποκάλυψη αυτή έφερε μεγάλη ανησυχία, όχι μόνο για την ασφάλεια της οικογένειας Αντετοκούνμπο, αλλά και για το ευρύτερο θέμα της στοχευμένης βίας και της κακής χρήσης των social media.

Η αντίδραση της οικογένειας ήταν άμεση, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους συνεργάτες του να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές, ενώ παράλληλα υπήρξε έντονη στήριξη από φιλάθλους και τον μπασκετικό κόσμο γενικότερα.

Η Μαράια, παρά το σοκ, τόνισε μέσα από τα social media ότι δεν θα αφήσει τέτοιες απειλές να τρομάξουν την ίδια ή την οικογένειά της, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα για την ανάγκη να αντιμετωπίζονται τέτοια περιστατικά με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα.

Αναλυτικά η ανάρτηση της

«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο είναι τόσο απογοητευτικοί! Όλο αυτό για το μπάσκετ. Ελπίζω όσοι κάνουν μισητά σχόλια και στέλνουν αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους!

Αλλά επειδή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ιδιωτικά, θα φροντίσω να ενημερώσω τον κόσμο δημόσια για το ποιοι είστε! Και σε όλους τους οπαδούς της Τουρκίας, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο σας, έχετε μια καταπληκτική ομάδα!!!!

Ωστόσο, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά στον αθλητισμό. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά ΤΕΛΟΣ!!»