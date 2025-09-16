Σπουδαία πράξη από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: Έστειλε μήνυμα ενότητας στον Σενγκούν (pic)

Η Εθνική Ελλάδας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025 με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να καταλαμβάνει την τρίτη θέση και να επιστρέφει με το μετάλλιο στις αποσκευές για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια του ημιτελικού κόντρα στην Τουρκία, όπου η «γαλανόλευκη» έχασε την πρόκριση για τον τελικό, ο Άλμπερτ Σενγκούν, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων με την προκλητική του συμπεριφορά τόσο στο παρκέ όσο και έξω από αυτό. Έτσι κατά τη διάρκεια των απονομών ο παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς και ο παίκτης των Ρόκετς δεν γύρισαν να κοιτάξουν ο ένας τον άλλον και δεν αντάλλαξαν και χειραψίες.

Ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, έδειξε για ακόμη μια φορά το μεγαλείο του και την αθλητική παιδεία που από μικρός κουβαλά και με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, τοποθετήθηκε για το συμβάν ανάμεσά τους αναφέροντας το εξής: «Παίζουμε για την αγάπη του παιχνιδιού, παίζουμε με σεβασμό. Παίζουμε για την αγάπη στις χώρες μας. Πάντα θυμόμαστε πως ο αθλητισμός ενώνει και δε μας χωρίζει»