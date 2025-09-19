Νίκος Ζήσης: «Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν ζήτησε χρήματα»

Ο Νίκος Ζήσης πήρε ξεκάθαρη θέση απέναντι στα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός ζήτησε 100.000 ευρώ για να εμφανιστεί στο γλέντι της Εθνικής μπάσκετ μετά το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket. Ο παλαίμαχος διεθνής εξήγησε μέσω Instagram ότι ο γνωστός τραγουδιστής είχε εκδηλώσει την πρόθεση να τραγουδήσει χωρίς αμοιβή, ωστόσο οι υποχρεώσεις του στο εξωτερικό εκείνες τις ημέρες δεν του επέτρεψαν να παραβρεθεί.



Παράλληλα, ο Ζήσης υπενθύμισε τη στήριξη του Αργυρού στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, σημειώνοντας πως σε παλαιότερη συναυλία είχε σταματήσει για να παρακολουθήσει τον αγώνα της ομάδας.

Τελικά, η γιορτή της Εθνικής πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του Θοδωρή Φέρρη, ο οποίος με τη βοήθεια του Μανώλη Μούτσου προσφέρθηκε να φιλοξενήσει και να πλαισιώσει μουσικά τη βραδιά. Ο Ζήσης τόνισε ότι στόχος ήταν η στιγμή να μείνει χαραγμένη για τα θετικά συναισθήματα και όχι για αρνητικά σχόλια.

Instagram/@nikos.zisis6



«Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι πραγματικός φίλος της Εθνικής και του μπάσκετ. Είναι ο άνθρωπος που στη διάρκεια συναυλίας του σταμάτησε για να παρακολουθήσει τα τελευταία δευτερόλεπτα της ομάδας μας, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη και τη στήριξή του. Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά μας αφιλοκερδώς, όμως επειδή εκείνες τις ημέρες βρισκόταν στο εξωτερικό, δεν κατέστη εφικτό. Είναι κρίμα λοιπόν να δέχεται κακόβουλα σχόλια, όταν η πρόθεσή του ήταν μόνο θετική.



Είχαμε όμως την τύχη και τη χαρά, χάρη στον φίλο μας Μανώλη Μούτσο, να βρεθεί δίπλα μας ο Θοδωρής Φέρρης - ένας καλλιτέχνης που όλοι μας εκτιμούμε ιδιαίτερα. Παρότι το πρόγραμμά του ήταν γεμάτο, εκείνη την ημέρα βρισκόταν στην Αθήνα και με μεγάλη προθυμία μας άνοιξε τον χώρο του και μας χάρισε μία μοναδική βραδιά με τη φωνή και την παρουσία του.



Ήταν μία στιγμή γιορτής και χαράς για όλους μας, που θέλουμε να θυμόμαστε μόνο με θετικά συναισθήματα», ανέφερε ο Νίκος Ζήσης.