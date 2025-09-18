Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και τα 100.000 ευρώ για το πάρτι του χάλκινου μεταλλίου της εθνικής ομάδας

Το ποσό των 100.000 ευρώ φέρεται να ζήτησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός από τους ανθρώπους της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, προκειμένου να τραγουδήσει στο γλέντι της «γαλανόλευκης» μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025.

Την αποκάλυψη έκανε η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου το πρωί της Πέμπτης (18/9) μέσα από την εκπομπή «Happy Day», τονίζοντας ότι η ομοσπονδία ήρθε σε επαφή με τον γνωστό τραγουδιστή για μια prive εμφάνιση.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, ο Αργυρός ζήτησε 100.000 ευρώ, ως αμοιβή αλλά και λειτουργικά κόστη για το νυχτερινό κέντρο που τον φιλοξενεί αυτή την περίοδο, ώστε να ανοίξει αποκλειστικά για την Εθνική ομάδα.

Εν τέλει, η «γαλανόλευκη» το... γλέντησε στον Θοδωρή Φέρρη, σε μια βραδιά που τα είχε όλα! Ο Βασίλης Σπανούλης, προπονητής της ομάδας, εμφανίστηκε με το χαρακτηριστικό του πούρο, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του ήταν επίσης παρόντες, ενώ την παράσταση «έκλεψε» ο Λαρεντζάκης που ανέλαβε χρέη τραγουδιστή.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης τραγούδησε, ο δημοφιλής τραγουδιστής αφιέρωσε το “που ‘σαι Θανάση” στον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο Βασίλης Σπανούλης απολάμβανε το πούρο του νικητή και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας είχε στήσει το δικό του πάρτι.