LIFE Κωνσταντίνος Αργυρός Συναυλίες Showbiz Θεσσαλονίκη Local News

Η στιγμή που ο Κωνσταντίνος Αργυρός διακόπτει τη συναυλία του για τον αγώνα της Εθνικής μπάσκετ

Ο αγαπημένος τραγουδιστής παρακολούθησε μαζί με τους θεατές τα τελευταία δευτερόλεπτα της επικής πρόκρισης της Ελλάδας επί της Λιθουανίας για το Eurobasket.

YouTube/voria.gr
YouTube/voria.gr
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Την ώρα που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο Κώστας Σλούκας και τα υπόλοιπα παιδιά της Εθνικής ομάδας μπάσκετ έκαναν τα «μαγικά» τους στον προημιτελικό του Eurobasket κόντρα στη Λιθουανία, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε προγραμματισμένη συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Ο αγαπημένος τραγουδιστής ωστόσο, φρόντισε να πάρει έστω μια γεύση από την ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά, τόσο ο ίδιος, όσο και οι θεατές της συναυλίας. 

Λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης της Ελλάδας με τη Λιθουανία, ο Κωνσταντίνος Αργυρός διέκοψε τη συναυλία του και στη γιγαντοοθόνη άρχισε να προβάλλεται ο αγώνας της Εθνικής. Ο τραγουδιστής και το κοινό είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν live τα τελευταία δευτερόλεπτα της επικής πρόκρισης της Ελλάδας, με τους θεατές να ξεσπούν σε επευφημίες και χειροκροτήματα μόλις ακούστηκε η τελευταία κόρνα της αναμέτρησης. 

Όπως ήταν φυσικό, ο ενθουσιασμός ξεχείλισε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να μην μπορεί να κρύψει κι εκείνος τη χαρά του για το ιστορικό επίτευγμα της Εθνικής. 

Όπως φαίνεται στο βίντεο του voria.gr, ο δημοφιλής καλλιτέχνης που είναι ένθερμος υποστηρικτής των σπορ, παρακολούθησε με προσήλωση τα τελευταία δευτερόλεπτα, ενώ μόλις ο αγώνας ολοκληρώθηκε, λέει εμφανώς χαρούμενος: «Εντάξει, κερδίσαμε, να το αφήσω κι άλλο;».

Στη συνέχεια βέβαια, η συναυλία συνεχίστηκε κανονικά, με το κέφι να χτυπάει κόκκινο, αφού το κοινό -εκτός από τα ξεσηκωτικά τραγούδια του Κωνσταντίνου Αργυρού- είχε πλέον ακόμη έναν λόγο να ξεφαντώσει.

Στο βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε τη στιγμή που ο Κωνσταντίνος Αργυρός διακόπτει τη συναυλία του για τον αγώνα της Εθνικής ομάδας μπάσκετ κόντρα στη Λιθουανία για τα προημιτελικά του Eurobasket στη Ρίγα της Λετονίας. 

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

LIFE Κωνσταντίνος Αργυρός Συναυλίες Showbiz Θεσσαλονίκη Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader