Η στιγμή που ο Κωνσταντίνος Αργυρός διακόπτει τη συναυλία του για τον αγώνα της Εθνικής μπάσκετ

Την ώρα που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο Κώστας Σλούκας και τα υπόλοιπα παιδιά της Εθνικής ομάδας μπάσκετ έκαναν τα «μαγικά» τους στον προημιτελικό του Eurobasket κόντρα στη Λιθουανία, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε προγραμματισμένη συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Ο αγαπημένος τραγουδιστής ωστόσο, φρόντισε να πάρει έστω μια γεύση από την ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά, τόσο ο ίδιος, όσο και οι θεατές της συναυλίας.

Λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης της Ελλάδας με τη Λιθουανία, ο Κωνσταντίνος Αργυρός διέκοψε τη συναυλία του και στη γιγαντοοθόνη άρχισε να προβάλλεται ο αγώνας της Εθνικής. Ο τραγουδιστής και το κοινό είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν live τα τελευταία δευτερόλεπτα της επικής πρόκρισης της Ελλάδας, με τους θεατές να ξεσπούν σε επευφημίες και χειροκροτήματα μόλις ακούστηκε η τελευταία κόρνα της αναμέτρησης.

Όπως ήταν φυσικό, ο ενθουσιασμός ξεχείλισε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να μην μπορεί να κρύψει κι εκείνος τη χαρά του για το ιστορικό επίτευγμα της Εθνικής.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του voria.gr, ο δημοφιλής καλλιτέχνης που είναι ένθερμος υποστηρικτής των σπορ, παρακολούθησε με προσήλωση τα τελευταία δευτερόλεπτα, ενώ μόλις ο αγώνας ολοκληρώθηκε, λέει εμφανώς χαρούμενος: «Εντάξει, κερδίσαμε, να το αφήσω κι άλλο;».

Στη συνέχεια βέβαια, η συναυλία συνεχίστηκε κανονικά, με το κέφι να χτυπάει κόκκινο, αφού το κοινό -εκτός από τα ξεσηκωτικά τραγούδια του Κωνσταντίνου Αργυρού- είχε πλέον ακόμη έναν λόγο να ξεφαντώσει.

Στο βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε τη στιγμή που ο Κωνσταντίνος Αργυρός διακόπτει τη συναυλία του για τον αγώνα της Εθνικής ομάδας μπάσκετ κόντρα στη Λιθουανία για τα προημιτελικά του Eurobasket στη Ρίγα της Λετονίας.

