Αλεξάνδρα Νίκα: Δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Ενάμιση μήνα μετά τον παραμυθένιο γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Grand Resort, η Αλεξάνδρα Νίκα ανάρτησε τις πρώτες «επίσημες» φωτογραφίες από αυτή την μοναδική ημέρα.

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, σημείωσε στην ανάρτησή της στο Instagram, ότι αυτή η ημέρα ήταν «μια σελίδα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου…», ενώ έκανε ειδική αναφορά στη σχεδιάστρια του elegant νυφικού της, Σήλια Κριθαριώτη.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σήλια και στην εξαιρετική ομάδα της. Το μεράκι, η υπομονή και η αγάπη που έβαλαν σε κάθε λεπτομέρεια δεν περιγράφονται. Σήλια Κριθαριώτη είσαι μοναδική», ανέφερε η Αλεξάνδρα Νίκα στο καρουζέλ φωτογραφιών που δημοσίευσε από την προετοιμασία της και την άφιξή της στον ναό για το μυστήριο.

Σε αυτό το καρουζέλ φωτογραφιών εμφανίζεται η Αλεξάνδρα Νίκα στη διάρκεια της προετοιμασίας της. Φορώντας μία λευκή ρόμπα της Celia Critharioti, τη βλέπουμε να κάνει το νυφικό μακιγιάζ ή να ποζάρει για τον φωτογραφικό φακό, ενώ ξεχωριστή είναι η φωτογραφία που ποζάρει μαζί με την εντυπωσιακή μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με την οποία μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό.

Στις φωτογραφίες διακρίνονται και οι λεπτομέρειες του νυφικού της Αλεξάνδρας Νίκα, ενώ η ίδια δημοσίευσε και το σχέδιο της Σήλιας Κριθαριώτη για το υπέροχο νυφικό που δημιούργησε. Παράλληλα, υπάρχει φωτογραφία και από το λευκό κοστούμι που φόρεσε ο γιος της Αλεξάνδρας Νίκα και του Κωνσταντίνου Αργυρού, ο μικρός Βασίλης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα τέλεσαν το μυστήριο του γάμου τους στις 7 Ιουλίου στο Grand Resort, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε δεξίωση στο εξοχικό της οικογένειας Νίκα στο Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου.