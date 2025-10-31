Κωνσταντίνος Αργυρός: Τριπλή αποθέωση στην εμβληματική Όπερα του Σίδνεϊ

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γράφει ακόμα μια φορά ιστορία με τις συναυλίες του, καθώς πραγματοποίησε τρεις sold out εμφανίσεις στη φημισμένη Όπερα του Σίδνεϊ, γνωρίζοντας την αποθέωση.



Χαμός στο Σίδνεϋ με την συναυλία του Αργυρού! pic.twitter.com/CYkdZMyB1n — Flash.gr (@flashgrofficial) October 31, 2025

Άρωμα Ελλάδας

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γέμισε με νότες, στίχους και άρωμα Ελλάδας τη σκηνή της Λυρικής Σκηνής του Σίδνεϊ (Opera House) επί τρεις συνεχόμενες βραδιές, κάτι που αποτελεί σπάνιο επίτευγμα ακόμη και για διεθνούς φήμης καλλιτέχνες.

Ο επιτυχημένος και δημοφιλής καλλιτέχνης γνώρισε την αποθέωση, με τη συγκίνησή του να είναι εμφανής όταν όλοι άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του.



Sold Out περιοδεία

Μάλιστα, αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί μία μόνο συναυλία στο Opera House, η τεράστια ανταπόκριση του κοινού οδήγησε τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τους συνεργάτες του να προσθέσουν άλλες δύο εμφανίσεις.

Οι συναυλίες στο Σίδνεϊ αποτέλεσαν μέρος της 8ημερης sold out περιοδείας του στην Αυστραλία, όπου έκανε την ελληνική μουσική να ακουστεί δυνατά.



Πέρασμα κι από τη Νέα Υόρκη

Το προσεχές διάστημα, πριν ξεκινήσει τις εμφανίσεις του στο «Κέντρο Αθηνών» με τη Δέσποινα Βανδή, θα συνεχίσει τις συναυλίες στο εξωτερικό. Μεταξύ άλλων θα βρεθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Barclays Center, όπου πέρσι άφησε εποχή καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που τραγούδησε σ’ αυτό το θρυλικό στάδιο της Νέας Υόρκης.