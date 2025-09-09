Έλληνες... Θεοί ταπείνωσαν τη Λιθουανία και η Εθνική επιβλητικά στους «4» του Ευρωμπάσκετ (87-76)

Η Εθνική Ελλάδας, πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση κόντρα στη Λιθουανία και κρυφά... όπλα τους Κώστα Αντετοκούνμπο και Βασίλη Τολιόπουλο πήρε παλικαρίσια την πρόκριση για τα ημιτελικά (87-76), όπου θα αντιμετωπίσει τη Τουρκία στην προσπάθειά της να κατακτήσει μετάλλιο έπειτα από 16 χρόνια.

Το ματς

Η Εθνική χρειάστηκε περίπου 2,5 λεπτά να μπει στο κλίμα του αγώνα, με την Λιθουανία ωστόσο να έχει πάρει τα ηνία χάρη στον Βαλαντσιούνας (7-0, 2'). Γιάννης και Μήτογλου έδωσαν σκορ, με την Εθνική να μειώνει (9-6, 5'). Ο Μήτογλου συνέχισε να δίνει σκορ και με τη βοήθεια του Σλούκα η Ελλάδα πέρασε μπροστά (12-13, 7'). Η απάντηση των Λιθουανών ήρθε με Μπλάζεβιτς και Σαρτζιούνας (18-16, 8'). Ο Γιάννης είχε πάρει μπρος για τα καλά, δίνοντας προβάδισμα στην Εθνική (18-19, 8'). Ο Γιάννης συνέχισε να σκοράρει, ο Τολιόπουλος φώναξε παρών με τρίποντο και η Ελλάδα έκλεισε το δεκάλεπτο σε θέση οδηγού για το 19-24.

Η ενέργεια που έβγαλε ο Κώστας Αντετοκούνμπο στην άμυνα βοήθησε την Εθνική να βρει λύσεις στην επίθεση, με Σαμοντούροβ και Τολιόπουλο να ανεβάζουν τη διαφορά (24-32, 13'). Το τρίποντο του Σλούκα έφερε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα για πρώτη φορά (24-35, 14'). Ο Βαλαντσιούνας προσπάθησε να μειώσει, αλλά ο Καλαϊτζάκης δεν το επέτρεψε (27-37, 15'). Με σημείο αναφοράς τον Βαλαντσιούνας η Λιθουανία κατάφερε να μειώσει (31-37, 16'). Οι Λιθουανοί συνέχισαν στο ίδιο μοτίβο, με τον Βελίτσκα να φέρνει την ομάδα του σε απόσταση αναπνοής (38-39, 18'). Η απάντηση της Εθνικής ήρθε με Τολιόπουλο και Γιάννη να κλείνουν το πρώτο μέρος για το +6 της Εθνικής (38-44).

Greece got a good one coming up in Alexandros Samodurov. 🇬🇷#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/1SP1DLx6W1 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Με τον Βαλαντσιούνας να δημιουργεί φθορά στην φροντ λάιν της Εθνικής άρχισε το δεύτερο μέρος, με την Λιθουανία να μειώνει (41-44, 22'). Η αντίδραση της Ελλάδας ήρθε με τον Σλούκα να δίνει τον τόνο και τους Γιάννη και Κώστα Αντετοκούνμππο να ακολουθούν (41-50, 24'). Η Εθνική κρατούσε τον έλεγχο, με τον Ντόρσεϊ να μπαίνει στην εξίσωση, επιθετικά (43-53, 26'). Ένα μεγάλο σουτ του Παπανικολάου έφερες την Εθνική σε θέση ισχύος (45-58, 28'). Η αντίδραση της Λιθουανίας ήρθε με τον Γκιεντράιτις να μειώνει (49-58, 29'). Οι βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο έγραψαν τον επίλογο του δεκαλέπτου για το 52-64 της Εθνικής, που είχε τον έλεγχο του αγώνα.

Με ενέργεια και διάθεση να τελειώσει το παιχνίδι μπήκε η Ελλάδα, που ανέβασε τη διαφορά με τον Τολιόπουλο (52-66, 31'). Ο Τολιόπουλος έμεινε συνδεδεμένος με το καλάθι της Λιθουανίας και ανέβασε τη διαφορά (55-71, 33'), με την Ελλάδα να ελέγχει το παιχνίδι. Η Ελλάδα είχε υπομονή στο παιχνίδι της και κράτησε την διαφορά ψηλά με τον Σαμοντούροβ (57-73, 34'). Σε κρίσιμο σημείο «μίλησε» ξανά ο Γιάννης, που σκόραρε με γκολ-φάουλ και έφερε την Ελλάδα αγκαλιά με τη νίκη (60-76, 37'). H Εθνική κράτησε τον έλεγχο έως το τέλος και έφτασε στη νίκη και την πρόκριση στα ημιτελικά.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 38-44, 52-64, 76-87