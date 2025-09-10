Οι... τρομακτικοί Φινλανδοί «διέλυσαν» τη Γεωργία και είναι στους «4» του EuroBasket (93-79)

Η Φινλανδία γράφει ιστορία! Μετά τη μεγάλη νίκη απέναντι στη Σερβία, που την έστειλε στους 8 του Eurobasket, η ομάδα του Λάσι Τουόβι κατέγραψε ακόμα μια σπουδαία στιγμή στην ιστορία του μπάσκετ της χώρας. Αυτό γιατί επικράτησε της Γεωργίας και έκλεισε θέση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Με βροχή από τρίποντα (17 για την ακρίβεια) και γρήγορο ρυθμό, οι Σκανδιναβοί έφτασαν στη νίκη και πλέον περιμένουν ποια εκ των Γερμανία ή Σλοβενία θα βρεθεί στον δρόμο τους στον ημιτελικό της Παρασκευής.

Το ματς

Η Γεωργία μπήκε με διάθεση να βάλει δύσκολα στην Φινλανδία και ο Μπιτάτζε έδωσε σκορ στην ομάδα του και μαζί προβάδισμα (5-7, 4'). Η Φινλανδία βρήκε λύσειε με Γιάντουνεν και Σαλίν, αλλά η Γεωργία απαντούτσε με τον Σενγκέλια (12-12, 6'). Ο Μαξούνι έγινε παράγοντας για την Φινλανδία, ο Σαλίν συνδέθηκε με το αντίπαλο καλάθι και λίγο αργότερα η διαφορά ανέβηκε (22-13, 8'). Τα τρίποντα ήταν το μεγάλο όπλο των Σκανδιναβών. Σαλίν και Γιάντουνεν ηγήθηκαν και η διαφορά έφτασε σε διψήφια επίπεδα στο τέλος του δεκαλέπτου για το 28-15.

Η Γεωργία βρήκε σκορ στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, χάρη σε Σανάτζε και Μπιτάτζε, μειώνοντας τη διαφορά (33-23, 12'). Αυτή η συνθήκη δεν κράτησε πολύ, καθώς η παρουσία του Μούρινεν στο παρκέ έφερε σκορ για την Φινλανδία, που ανέβασε εκ νέου τη διαφορά (40-28, 15'). Ο Σενγκέλια προσπάθησε να μειώσει, αλλά ο Σαλίν ήταν ζεστός για την ομάδα του (45-30, 16'). Οι παίκτες του Τουόβι είχαν τον πλήρη έλεγχο του ρυθμού και με τον Μάρκανεν ανέβασαν ακόμα περισσότερο τη διαφορά (52-34, 18'). Οι πρώτοι πόντοι του Βάλτονεν έφεραν την Φινλανδία στο +20 (57-37, 19'). Ο Σανάτζε έγραψε τον επίλογο του δεκαλέπτου με τρίποντο για το 57-40.



Ο Μάρκανεν ήταν ορεξάτος στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, η άμυνα της Φινλανδίας έκλεισε διαδρόμους και η διαφορά έφτασε στους 20 πόντους (62-42, 23'). Η Γεωργία δεν εγκατέλειψε το παιχνίδι και με τους Σανάτζε και Σενγκέλια να αναλαμβάνουν δράση μείωσε (65-51, 26'). Ο Σενγκέλια έγινε αποδέκτης κοντά στο καλάθι και η Γεωρ΄για μείωσε κι άλλο, μένοντας στο παιχνίδι (67-55, 27'). Ο Μπουρτζανάτζε έκανε αισθητή την παρουσία του, η άμυνα της Γεωργίας ανέβασε στροφές και η διαφορά μειώθηκε κι άλλο (69-59, 29'). Η αντεπίθεση της Γεωργίας συνεχίστηκε και ο Μαμουκελασβίλι έφερε τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα στο τέλος του δεκαλέπτου για το 71-62.

Η προσπάθεια ανατροπής της Γεωργίας συνεχίστηκε, με τον Μπιτάτζε να αναλαμβάνει δράση (73-65, 32'). Ο Μαμουκελασβίλι έκλεψε και με κάρφωμα μείωσε ακόμα περισσότερο για την χώρα του (73-67, 33'). Μετά το τάιμ άουτ ο Λιτλ με μεγάλο σουτ έδωσε ανάσα στη Φινλανδία (76-67). Ο Μπιτάτζε χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ και η Φινλανδία το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο, φέρνοντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα και πάλι, με τον Νκάμουα (81-67, 34'). Οι Γεωργιανοί έβγαλαν αντίδραση με τον Σενγκέλια (81-72, 35').

H Γεωργία είχε πλησιάσει έως και τους 7 πόντος, όμως στο τελευταίο τετράλεπτο ήταν η ώρα του Βάλτονεν. Ο Φινλανδός με δύο μεγάλα σουτ έφερε την ομάδα του αγκαλιά με τη νίκη (87-74, 37') Ο Σανάτζε προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι (90-77, 38'). Η Φινλανδία κράτησε τον έλεγχο έως το τέλος όμως και έφτασε στη μεγάλη νίκη και την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025.

Τα δεκάλεπτα: 28-15, 57-40, 71-62, 93-79.