Ο... υπεράνθρωπος Ντόντσιτς δεν έφτασε στη Σλοβενία, στους «4» του EuroBasket η Γερμανία (99-91)

Μεγάλο παιχνίδι στη Λετονία, με τον Λούκα Ντόντσιτς να κουβαλάει στις πλάτες του την Σλοβενία, απέναντι στην καλύτερη και πιο φορμαρισμένη -έως τον προημιτελικό- ομάδα του Eurobasket 2025. Ο ηγέτης των Σλοβένων όμως έφερε την... Luka Magic στην Xiaomi Arena, όμως παρά την μεγάλη εμφάνιση η Γερμανία με ανατροπή στην τέταρτη περίοδο πήρε τη νίκη και την πρόκριση.

Ο Φραντς Βάγκνερ με 22 πόντους και 6 ριμπάουντ έδωσε τον τόνο στην ομάδα του, με τον Ντένις Σρέντερ να ακολουθεί με 21 πόντους και 7 ασίστ. Ο Λούκα Ντόντσιτς μέτρησε 39 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, όμως η δική του μεγάλη εμφάνιση δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την εικόνα του αγώνα και να αποτρέψει την ήττα για την ομάδα του.

Το ματς

Ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα, με την Σλοβενία να ξεκινάει ζεστά χάρη σε Κράμπελι και Ντόντστιτς (8-9, 4'). Βάγκνερ και Ομπστ ανέλαβαν δράση για την Γερμανία και το σκηνικό ανατράπηκε (15-11, 6'). Η Σλοβενία αντέδρασε, ο Χρόβατ έγινε παράγοντας στην επίθεση και το παιχνίδι ήρθε στα ίσα (17-17, 7'). Ο Ντόντσιτς είχε πάρει μπρος και με την βοήθεια του Ράντοβιτς η Σλοβενία έχτισε διαφορά (19-25, 8'). Τα πράγματα έγιναν ακόμα καλύτερα μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου για την ομάδα του Σέκουλιτς, με Πρέπελιτς και Νίκολιτς να ανεβάζουν τη διαφορά για το 21-32.

Τάις και Βάγκνερ ανέλαβαν δράση στο δεύτερο δεκάλεπτο και η Γερμανία επέστρεψε στο παιχνίδι (29-34, 14'). Στη συνέχεια ήταν σειρά του Ομπστ να μπει στην εξίσωση, μειώνοντας κι άλλο (34-35, 15'). Η Γερμανία είχε το μομέντουμ και ο Σρέντερ με δικές του προσπάθειες έφερε το παιχνίδι στα ίσα (39-39, 17'). Ο Ντόντσιτς ανέλαβε δράση για τη Σλοβενία και με δικές του ενέργειες η ομάδα του ανέκτησε τον έλεγχο της κατάστασης (41-46, 18'). Ο Πρέπελιτς μπήκε στην εξίσωση, ο Όμιτς φώναξε παρών στο φινάλε του ημιχρόνου και η Σλοβενία έκλεισε το πρώτο μέρος με προβάδισμα για το 45-51.

Η Γερμανία προσπάθησε να μειώσει με τον Τάις, αλλά ο Ντόντσιτς και η παρέα του δεν το επέτρεψαν (49-55, 23'). Με τον Μπόνγκα να σκοράρει η Γερμανία πλησίασε, όμως ο Μούριτς είχε άμεση απάντηση (54-61, 25'). Ο Σρέντερ έκανε αισθητή την παρουσία του σε ένα διάστημα που η Γερμανία αναζητούσε σκορ και μείωσε (59-63, 27'). Η προσωπικότητα του Πρέπελιτς «μίλησε» ξανά και με ένα μεγάλο σουτ έφερε την Σλοβενία στο +9 (64-73, 29'). Η Σλοβενία προσπάθησε να ανεβάσει τη διαφορά με τον Όμιτς, αλλά ο Ντα Σίλβα μίλησε στο τέλος με buzzer beater πίσω από το κέντρο του γηπέδου για το 70-74.

Ο Μάοντο Λο οργάνωσε με ηρεμία το παιχνίδι της Γερμανίας, η οποία κατάφερε να πάρει προβάδισμα χάρη σε ένα μεγάλο τρίποντο του Ομπστ (77-74, 32'). Ο Μάοντο Λο ένιωθε άνετα στο παρκέ και με δικό του τρίποντο ανέβασε τη διαφορά (82-77, 33'). Ο Ντόντσιτς παρέμενε συνδεδεμένος με το καλάθι και κράτησε την Σλοβενία σε απόσταση βολής (84-81, 35').

Το παιχνίδι απέκτησε άγρια ομορφιά, με τον Ντόντσιτς να βάζει μπροστά στο σκορ την ομάδα του, αλλά τον Σρέντερ να απαντάει με τρίποντο (88-86, 36'). Σε κρίσιμο σημείο ο Λο έδωσε ανάσα στην ομάδα του με βολές (92-87, 38'). Η άμυνα της Γερμανίας λειτούργησε σωστά, οι παίκτες του Μουμπρού κράτησαν τον έλεγχο και έφτασαν στη νίκη, αλλά και στην πρόκριση στην τετράδα.

Τα δεκάλεπτα: 21-32, 45-51, 70-74, 99-91.