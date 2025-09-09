Κίνηση «χρυσάφι» για τον Αντετοκούνμπο: Η επένδυση του «Greek Freak» που εκτοξεύθηκε μέσα σε 9 μήνες

Σε λίγες ώρες η Ελλάδα αντιμετωπίζει στη Ρίγα της Λετονίας την Λιθουανία (9/9,21:00) στα προημιτελικά του Eurobasket 2025 και ευχή όλων είναι να προκριθεί η «γαλανόλευκη» στα ημιτελικά και να φτάσει ακόμα πιο κοντά στο «όνειρο».

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, θέλει οπωσδήποτε να βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα για ακόμη μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που διανύει το καλύτερο τουρνουά της καριέρας του με το εθνόσημο στο στήθος και σε κάθε ματς δίνει το σύνθημα στους συμπαίκτες του για να μπουν και εκείνοι στην «εξίσωση» και προς το παρόν φαίνεται πως αυτή η «τακτική» λειτουργεί για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

UNRIVALED 📈

December 2024: The league had a valuation of $35M



9 months later, the league announced they have a valuation of $340M!! pic.twitter.com/gqrzEm376o — Ballislife.com (@Ballislife) September 8, 2025

Ο «Greek Freak» όμως εκτός από το μπάσκετ φαίνεται πως κάνει έξυπνες κινήσεις και στη ζωή του και συγκεκριμένα στα οικονομικά του, μιας και η νέα επένδυση του παίκτη των Μιλγουόκι Μπάκς, έχει εκτοξεύσει την αξία της από τα 35 εκατομμύρια στα 340 μέσα σε 9 μήνες. Η Unrivaled, είναι μια λίγκα που συμμετέχουν οι γυναίκες σούπερ σταρ του WNBA και εκτός του Αντετοκούνμπο σε αυτή έχουν επενδύσει και ο Στεφ Κάρι, ο Μαίκλ Φέλπς, και η σπουδαία τενίστρια, Μπίλι Τζιν Κίνγκ, με την εταιρεία να σημειώνει τρομερή άνοδο στα νούμερά της καθώς από τα 35 εκατομμύρια δολάρια τον Δεκέμβριο του 2024, η αποτίμησή της έφτασε τώρα 340 εκατομμύρια δολάρια.

Αξίζει να σημειωθεί και το γεγονός πως στον τελευταίο γύρο των επενδύσεων μπήκε και η Σερένα Γουίλιαμς, με την θρυλική τενίστρια να έχει το δικαίωμα συμμετοχής σε ένα χειμερινό πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών ενώ είναι γνωστό πως Σερένα Γουίλιαμς και Γιάννης Αντετοκούνμπο διατηρούν μια πολύ δυνατή φιλική αλλά και επενδυτική σχέση μιας και οι δυο τους έχουν συνεργαστεί στη διαχείριση του Golf Club του Λος Άντζελες, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα -αν όχι το μεγαλύτερο- σε ολόκληρη τη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.