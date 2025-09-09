Eurobasket 2025: Το προφίλ της Λιθουανίας και το «κλειδί» για την πρόκριση της Εθνικής

Η μεγάλη στιγμή για την «Επίσημη Αγαπημένη» έφτασε. Μετά τη νίκη επί του Ισραήλ, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη προχωρά στα προημιτελικά του EuroBasket 2025, έχοντας μπροστά της ένα από τα πιο απαιτητικά εμπόδια, τη Λιθουανία. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδηγεί την προσπάθεια με εντυπωσιακές εμφανίσεις, όμως και οι υπόλοιποι διεθνείς δείχνουν έτοιμοι να στηρίξουν τον μεγάλο στόχο, που δεν είναι άλλος από την επιστροφή της Ελλάδας στο βάθρο.



Ποιο είναι όμως το προφίλ των Λιθουανών και πως η «Επίσημη Αγαπημένη» θα καταφέρει να φτάσει στον στόχο της;



Η διαδρομή μέχρι τα προημιτελικά, οι σταθερές και η απουσία

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Λιθουανία μπήκε στο EuroBasket με τον καλύτερο τρόπο, επικρατώντας εύκολα της Μεγάλης Βρετανίας. Στη συνέχεια ξεπέρασε και το εμπόδιο του Μαυροβουνίου, με τον Νίκολα Βούτσεβιτς να έχει θετική παρουσία και τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις να κλέβει την παράσταση.



Η πρώτη «σφαλιάρα» ήρθε απέναντι στη Γερμανία, με τους Σρέντερ και συμπαίκτες να επικρατούν καθαρά με 107-88. Παρ’ όλα αυτά, οι Λιθουανοί αντέδρασαν άμεσα και ολοκλήρωσαν τη φάση των ομίλων με τρεις σερί νίκες και απέναντι στην Λετονία... τσέκαραν το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αδιαφιλονίκητος ηγέτης είναι ο σέντερ του NBA, Γιόνας Βαλαντσιούνας, που οδηγεί την ομάδα με 14.3 πόντους και 5.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Δίπλα του ξεχωρίζει ο Αζουόλας Τουμπέλις, που δίνει λύσεις σε σκοράρισμα και ριμπάουντ με 11.3 πόντους και 8.2 «κατεβασμένα» ανά παιχνίδι. Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις, πριν τον σοβαρό τραυματισμό του, ήταν ο πιο παραγωγικός παίκτης της ομάδας, μετρώντας 17.3 πόντους, 8.5 ασίστ και 1.5 κλεψίματα ανά αγώνα. Όπως καταλαβαίνει κανείς, η απουσία του έχει κοστίσει στους Λιθουανούς.



Η ευκαιρία του Βελίτσκα που εξελίσσεται σε X-Factor

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Απρόσμενος πρωταγωνιστής για τους Λιθουανούς ήταν ο Άρνας Βελίτσκα. Ο γκαρντ που ουσιαστικά καλείται να αντικαταστήσει τον Γιοκουμπάιτις, έδωσε παράσταση απέναντι στη Λετονία, σημειώνοντας 21 πόντους, μοιράζοντας 12 ασίστ και μαζεύοντας 5 ριμπάουντ. Η εμφάνιση του τον έφερε στο προσκήνιο ως μία νέα, απρόβλεπτη απειλή και έναν παίκτη που θα πρέπει να προσέξει αρκετά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.



Η ματιά της στατιστικής και το «κλειδί» της νίκης για την Ελλάδα



Eurokinissi

Η Εθνική μας ομάδα σούταρε μόλις με 16% στο τρίποντο απέναντι στο Ισραήλ. Παρόλαυτα νίκησε επειδή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και όσοι αγωνίστηκαν στην ρακέτα, δεν είχαν κορμιά που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν. Αυτό δεν ισχύει στην αποψινή αναμέτρηση, αφού οι Λιθουανοί διαθέτουν τους παίκτες να κλείσουν το «ζωγραφιστό».

Η Ελλάδα σουτάρει στο τουρνουά με 40.7% στο τρίποντο, την στιγμή που οι Λιθουανοί έχουν το φτωχό... 27%. Τα πράγματα αλλάζουν κοντά στο καλάθι, εκεί που οι αντίπαλοι μας έχουν 42.2% ποσοστό σε κερδισμένα ριμπάουντ και η Εθνική μας μόλις 36%. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, όσο πιο καλά σουτάρουμε από την περιφέρεια και όσο πιο πολύ «ασφαλίσουμε» τα ριμπάουντ, τόσο πιο κοντά θα βρεθούμε στην νίκη.



