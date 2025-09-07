Η Ελλαδάρα με ιπτάμενο Αντετοκούνμπο... ισοπέδωσε το Ισραήλ (84-79) και πέρασε στους «8»

Η Εθνική μας ομάδα έδειξε την ανωτερότητά της απέναντι στο Ισραήλ και επικράτησε με 84-79, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025. Επιβεβαίωσε έτσι τον τίτλο του φαβορί και είναι πλέον έτοιμη για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Λιθουανία που θα κρίνει την είσοδο στην τετράδα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος, κυριαρχώντας με 37 πόντους και 10 ριμπάουντ, παρά το σκληρό παιχνίδι των αντιπάλων που συχνά έφτανε στα όρια του αντιαθλητικού. Η άριστα προετοιμασμένη Ελλάδα είχε, όμως και άλλους πρωταγωνιστές. Ο Κώστας Σλούκας καθοδήγησε την ομάδα με την εμπειρία του, ενώ ο νεαρός Αλέξανδρος Σαμοντούροβ έδωσε πολύτιμες λύσεις στο δεύτερο ημίχρονο.

Αντίθετα με άλλες ισχυρές ομάδες όπως η Σερβία και η Γαλλία, που αποχαιρέτησαν πρόωρα το τουρνουά, η Ελλάδα απέφυγε την έκπληξη. Το Ισραήλ βασίστηκε κυρίως στους Ντένι Άβντιγια και Ρόμαν Σόρκιν, όμως δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά την ελληνική ομάδα.

Το ματς

Η Εθνική ξεκίνησε με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κώστα Σλούκα, Ντίνο Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κώστα Παπανικολάου, με τον αρχηγό της «γαλανόλευκης», να αναλαμβάνει το μαρκάρισμα του σταρ και NBAερ των Ισραηλινών, Ντένι Άβντιγια. Η Ελλάδα μπήκε αποφασιστικά στο παιχνίδι σε άμυνα και επίθεση και με τρίποντο του Παπανικολάου, πήρε ένα ισχνό προβάδισμα τεσσάρων πόντων (10-4) στα πρώτα λεπτά του αγώνα, ενώ λίγο αργότερα ο Αντετοκούνμπο με τρομερό κάρφωμα στον αιφνιδιασμό και εν συνεχεία με νέο καλάθι και φάουλ έστειλε την διαφορά στο +9 (21-12).

Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με την Εθνική μας να προηγείται (28-22) και τον Αντετοκούνμπο να είναι κυριολεκτικά ασταμάτητος, έχοντας 13 πόντους με 6/6 δίποντα και άξιο συμπαραστάτη τον Κώστα Παπανικολάου με τρομερή αμυντική δουλειά πάνω στον ηγέτη των Ισραηλινών, Ντένις Άβντιγια.

"They have to come up with something to slow down Antetokounmpo."



You're right.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/6HlTQ8H02d — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Το δεύτερο δεκάλεπτο είχε και πάλι την υπογραφή του Γιάννη, ο οποίος χάρισε ένα ακόμα highlight στην αρχή της περιόδου, ενώ με τρία συνεχόμενα καλάθια και απόλυτη ευστοχία με 10/10 δίποντα, «σφυροκοπούσε» το αντίπαλο καλάθι, με την ομάδα του Αριέλ Μπέιτ Χαλάμι να αδυνατεί να βρει λύση αμυντικά, στην αντιμετώπιση του Έλληνα σούπερ σταρ.

Λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, ο Κώστας Σλούκας με τρίποντο έστειλε την διαφορά για πρώτη φορά στο παιχνίδι σε διψήφιο αριθμό και στο +11 (50-39), ενώ αν η Ελλάδα είχε καλύτερες αποφάσεις επιθετικά θα μπορούσε να πήγαινε στα αποδυτήρια προηγούμενη με μεγαλύτερη διαφορά από το +9 (50-41).

Στο δεύτερο μέρος, το Ισραήλ μπήκε πολύ δυνατά και με 3/3 τρίποντα μείωσε την διαφορά στους τρείς πόντους (54-51), με την Εθνική να υποπίπτει σε εύκολα λάθη και τον Γιάννη να έχει φορτωθεί με τρία φάουλ στο ξεκίνημα του δεκαλέπτου. Η «γαλανόλευκη» έδειξε να μην έχει καθαρό μυαλό και με τους Μήτογλου, Ντόρσεϊ να μην βρίσκονται σε καλό βράδυ επιθετικά ο Βασίλης Σπανούλης έριξε στην «μάχη» τον Σαμοντούροβ. Ο μικρός μάλιστα τον δικαίωσε αφού με τρίποντο «ανάσα» έστειλε ξανά την διαφορά στο +8 (66-58), με την Ελλάδα να έχει την ευκαιρία να πάρει εκ νέου προβάδισμα δέκα πόντων, όμως το σουτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην εκπνοή του δεκαλέπτου ήταν άστοχο (67-59).

Το καλάθι που έψαχνε η Εθνική προκειμένου να πάει στο +10 ήρθε στην αρχή του τέταρτου και τελευταίου δεκαλέπτου με τον Κώστα Σλούκα, ενώ στην συνέχεια ανέλαβε δράση ο «MVP» . Ο Γιάννης του πρώτου δεκαλέπτου έκανε ξανά την εμφάνιση του και με τρομερό κάρφωμα έστειλε την Ελλάδα στο +14 (73-59), έχοντας 31 πόντους και 7 ριμπάουντ. Στην συνέχεια την σκυτάλη πήρε ο αρχηγός της Εθνικής, με τον Κώστα Παπανικολάου να ευστοχεί σε τρίποντο και να στέλνει την Εθνική στο +8 (80-72), 2'13" πριν το τέλος. Οι Ισραηλινοί προσπάθησαν να ανατρέψουν το σκορ, όμως η Εθνική μας ομάδα διατήρησε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα. Έτσι, έφτασε στη νίκη και εξασφάλισε τη θέση της στους «8» του Eurobasket 2025.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-22, 50-41, 67-59, 84-79

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 4 (2/8 σουτ), Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος 5 (2/2 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/2 βολές), Σλούκας 11 (3/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καλαϊτζάκης 4 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπανικολάου 8 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σαμοντούροβ 7 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Γ. Αντετοκούνμπο 37 (18/21 δίποντα, 1/2 βολές, 10 ριμπάουντ), Κ. Αντετοκούνμπο 4 (5 ριμπάουντ), Θ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου 4 (2/7 σουτ, 5 ριμπάουντ)

ΙΣΡΑΗΛ (Μπέιτ-Αλαχμί): Κάρινγκτον 9 (3/3 τρίποντα), Σέγκεφ, Άβντιγια 23 (1/3 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 9/12 βολές), Σόρκιν 14 (3/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ), Τίμορ 2, Μάνταρ 10 (3/6 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 5 κλεψίματα), Λέβι 2, Γκινάτ 15 (5/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Ζούσμαν 4, Πάλατιν