Μεγάλη έκπληξη στο EuroBasket: Η Φινλανδία «σόκαρε» τη Σερβία και προκρίθηκε στους «8»

Η Φινλανδία πέτυχε τη μεγαλύτερη έκπληξη του Eurobasket 2025, αφήνοντας εκτός συνέχειας τη Σερβία με νίκη 92-86 και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στους «8» της διοργάνωσης. Με κορυφαίο τον Λάουρι Μάρκανεν, που σημείωσε 29 πόντους και οδήγησε την ομάδα του σε μια τεράστια, οι Φινλανδοί δεν λύγισαν σε κανένα σημείο απέναντι σε ένα φαβορί όπως η Σερβία.



Το παιχνίδι είχε ένταση από την αρχή, με τη Φινλανδία να ξεκινά δυναμικά και να διατηρεί τον έλεγχο, ενώ η Σερβία, παρά την προσπάθεια του Γιόκιτς και των συμπαικτών του, δεν κατάφερε να γυρίσει την κατάσταση. Στο φινάλε, η αποφασιστικότητα και τα μεγάλα σουτ των Σκανδιναβών έκριναν την αναμέτρηση, στέλνοντας πρόωρα τους Σέρβους εκτός διοργάνωσης.



Η ομάδα του Τουόβι ζει το δικό της μπασκετικό παραμύθι, περιμένοντας πλέον τον νικητή του ζευγαριού Γαλλία - Γεωργία για να μάθει τον αντίπαλό της στα προημιτελικά.



Διαβάστε αναλυτικά στο Athletiko.gr.