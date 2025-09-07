«Πυρά» από τα ΜΜΕ της Σερβίας για τον αποκλεισμό: «Το νέο λυκόφως, τα χρυσά όνειρα πνίγηκαν»

Το βάρος του να είσαι το φαβορί είναι αρκετά δύσκολο. Αυτόματα σε κάνει να νιώθεις πιο ισχυρό από τους άλλους και χωρίς να το καταλαβαίνεις καταλήγεις να υποτιμάς τον αντίπαλο.

Η Εθνική Σερβίας ήταν η ομάδα που από την αρχή του τουρνουά όλοι περίμεναν να είναι η κατακτήτρια του EuroBasket. Ωστόσο, οι παίκτες του Πέσιτς στάθηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και αποκλείστηκαν από την ομάδα έκπληξη, την Φινλανδία.

Όπως είναι λογικό, μετά από αυτή την αποτυχία, όλα τα Μέσα της χώρας ασκούν σκληρή κριτική για την Εθνική τους ομάδα. Λίγες μέρες μετά την Ισπανία, η Σερβία είναι αυτή που βρίσκεται «στημένη στον τοίχο».

Τι γράφουν τα σέρβικα μέσα

Η sportklub ανέφερε: «Ντροπή και ρεζίλι: Η Φινλανδία διέλυσε τα όνειρα της Σερβίας για χρυσό». Από την άλλη, η η telesport έγραψε: «Η Σερβία δεν άντεξε το βάρος του φαβορί, η Φινλανδία είναι μία νέα τραυματική εμπειρία».

Η Mozzart ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το νέο λυκόφως της Σερβίας! Αποκλειστήκαμε ξανά στη φάση των "16" του EuroBasket», με τη λέξη λυκόφως αν χρησιμοποιείται για να δείξει το πόσο «μαύρη» είναι αυτή η στιγμή για την ιστορία της χώρας στη διοργάνωση. Παράλληλα, το meridiansport έβαλε τίτλο: «Αγωνία για τη Σερβία! Τα χρυσά όνειρα μιας γενιάς πνίγηκαν σε μία φινλανδική λίμνη»