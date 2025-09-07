Eurobasket 2025: Η ώρα και το κανάλι για την «μάχη» της Ελλάδας απέναντι στο Ισραήλ

Με τη φάση των «16» του Eurobasket να έχει εκκινήσει για τα καλά, έπειτα από τις τέσσερις πρώτες προκρίσεις του Σαββάτου (6/9), η Ελλάδα είναι έτοιμη να δώσει και αυτή τη δική της μάχη!



Και φυσικά μιλάμε για την αναμέτρηση της «γαλανόλευκης» κόντρα στο Ισραήλ. Το πρώτο εμπόδιο για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στην τελική φάση της Ρίγας. Μια τελική φάση που πραγματικά έχει πολύ πρόσφορο έδαφος για ένα υψηλό πλασάρισμα και ένα μετάλλιο, έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια.



Η αναμέτρηση Ελλάδας και Ισραήλ, είναι προγραμματισμένη για τις 21:45, ενώ ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας τόσο από τη δημοσία τηλεόραση (ΕΡΤ1), αλλά φυσικά και από το Novasports Start.



Συνέχεια στα προκριματικά του Μουντιάλ

Η αναμέτρηση της Τουρκίας με την Ισπανία είναι αυτή που ξεχωρίζει από το σημερινό (7/9), πρόγραμμα των προκριματικών του Μουντιάλ.

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η αντίδραση που θα βγάλει η Γερμανία, η οποία μετά την ήττα από την Σλοβακία στην πρεμιέρα, υποδέχεται την Βόρεια Ιρλανδία, ενώ επίσης σημαντικό παιχνίδι θα διεξαχθεί ανάμεσα σε Πολωνία και Φινλανδία.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Αναλυτικά το πρόγραμμα