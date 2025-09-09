Με ηγέτη τον Σενγκούν η Τουρκία «ισοπέδωσε» τη Πολωνία (91-77) και περιμένει την Ελλάδα στους «4»

Η Τουρκία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί επικρατώντας με 91-77 της Πολωνίας και με ηγέτη τον Αλπερέν Σενγκούν που έκανε triple double, με 19 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασιστ, πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια, όπου περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ελλάδα - Λιθουανία (9/9,21:00) για να μάθει τον αντίπαλό της.

Το ματς

Με τον Πονίτκα σε θέση οδηγού η Πολωνία κατάφερε να πάει τα ηνία του αγώνα στο ξεκίνημα (1-5, 2'). Η Τουρκία ισορρόπησε την κατάσταση, με τον Σενγκούν να μοιράζει τη μπάλα και τον Οσμανί να σκοράρει (9-8, 5'). Ο Λόιντ πήρε μπρος, ο Ολέινιτσακ ζεστάθηκε και η Πολωνία ανέκτησε τον έλεγχο (11-15, 7'). Σιπάχι και Οσμανί έδωσαν λύσεις από την περιφέρεια, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι χέρι στο σκορ για το 19-19 του πρώτου δεκαλέπτου.

Με διάθεση να επιβάλλει τον ρυθμό της μπήκε η Τουρκία, που έχτισε διαφορά με Κορκμάζ και Οσμάν (24-19, 12'). Η Πολωνία προσπάθησε να μειώσει με τον Μπαλτσερόφσκι, αλλά οι πρώτοι πόντοι του Σενγκούν στο παιχνίδι δεν της το επέτρεψαν (28-22, 14'). Ο Σενγκούν έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα της Πολωνίας, ο Σιπάχι ακολούθησε και η διαφορά έφτασε σε διψήφια επίπεδα (36-26, 16'). Ο Ντιέβα προσπάθησε να μειώσει με τρίποντο, αλλά η Τουρκία κρατούσε τον έλεγχο και ανέβασε τη διαφορά με Σενγκούν και Σιπάχι (44-32, 19'). Ο Σενγκούν έγραψε τον επίλογο του πρώτου μέρους για το 46-32 της Τουρκίας.

Sengun collects his first points with a HAMMER 🔨#EuroBasket x @TBF 🇹🇷 pic.twitter.com/1RswnSseY7 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Με διάθεση να τελειώσει το παιχνίδι μπήκε η Τουρκία στο δεύτερο μέρος. Ο Χαζέρ ανέλαβε δράση και η διαφορά εκτοξεύτηκε (52-34, 22'). Πονίτκα και Λόιντ πήραν την κατάσταση στα χέρια τους και η Πολωνία μείωσε (55-40, 25'). Ο Κορκμάζ έγινε παράγοντας στο παιχνίδι της Τουρκίας και η διαφορά ξεπέρασε τους 20 πόντους (61-40, 26'). Η Πολωνία αφυπνίστηκε από εκείνο το σημείο και έδειξε σημάδια ζωής με Πλούτα και Σοκολόφσκι (65-50, 29'). Το +15 της Τουρκίας έμεινε μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου.

Η Πολωνία συνέχισε τη μεγάλη προσπάθεια για ανατροπή, όμως ο Λάρκιν έβαλε μεγάλο σουτ σε σημείο που οι παίκτες του Μίλιτσιτς πίεζαν 68-53, 31'). Σε κάθε προσπάθεια των Πολωνών, ο Λάρκιν είχε απαντήσεις και έδινε σκορ (72-56, 32'). Ο Λόιντ έδωσε τον τόνο και ο Σοκολόφσκι ακολούθησε, για να μειώσει η Πολωνία (76-64, 33'). Η προσπάθεια αντεπίθεσης της Πολωνίας συνεχίστηκε, με τον Σοκολόφσκι να φέρνει τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα (78-70, 36'). Ένα κρίσιμο κλέψιμο του Κορκμάζ έφερε μεγάλο σουτ του Χαζέρ για το +11 της Τουρκίας (81-70, 37'). Οι Τούρκοι βρήκαν ένα ακόμα μεγάλο σουτ με τον Οσμανί και «καθάρισαν» το παιχνίδι (84-72, 38'). Μέχρι το φινάλε του αγώνα το σκηνικό δεν άλλαξε και η Τουρκία πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 46-32, 65-50, 91-77.



