Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στο Eurobasket 2025 είναι η καλύτερη εκδοχή του «Greek Freak»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι αναμφισβήτητα ο κορυφαίος παίκτης της Εθνικής στο EuroBasket. Ο σούπερ σταρ της «γαλανόλευκης» πέτυχε 37 πόντους στον αγώνα με το Ισραήλ για τη φάση των «16» της διοργάνωσης και έδειξε σε μία ακόμη αναμέτρηση ότι ο Βασίλης Σπανούλης στηρίζει πολλά στον παίκτη των Μπακς.



Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ανάμεσα στους διεκδικητές του βραβείου του κορυφαίου παίκτη του EuroBasket. Ο 30χρονος σούπερ σταρ φαίνεται πιο διψασμένος από ποτέ για να κυνηγήσει μία διάκριση με την Εθνική, που κακά τα ψέματα λείπει και από τον ίδιο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκίνησε το τουρνουά με 31 πόντους και 7 ριμπάουντ στο ματς με την Ιταλία. Ο σούπερ σταρ της Εθνικής ξεκουράστηκε στον αγώνα με την Κύπρο και στη συνέχεια είχε 27 πόντους και 8 ριμπάουντ με αντίπαλο τη Γεωργία.



Ο Βασίλης Σπανούλης επέλεξε να μην αγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο ματς με τη Βοσνία και ο 30χρονος παίκτης τα έδωσε όλα στον «τελικό» για την πρωτιά του ομίλου με αντίπαλο την Ισπανία. Ο Greek Freak είχε 25 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ συμβάλλοντας τα μέγιστα στη νίκη που έδωσε στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη την πρωτιά στον τρίτο όμιλο. Στο ματς με το Ισραήλ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε 37 πόντους ενώ πρόσθεσε στη στατιστική του 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ο σούπερ σταρ της ομάδας του Βασίλη Σπανούλης είναι πρώτος σε πόντους, ριμπάουντ και efficiency (δεύτερος σε ασίστ πίσω από τον Σλούκα) για την Εθνική ενώ είναι δεύτερος σκόρερ και τέταρτο ριμπάουντερ στο φετινό EuroBasket. Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει την πιο ώριμη διοργάνωση με τη φανέλα της Εθνικής. Ο Greek Freak μέχρι στιγμής έχει ξεπεράσει σε μέσους όρους τους αριθμούς που είχε σε όλες τις προηγούμενες παρουσίες του με τη «γαλανόλευκη».