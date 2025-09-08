Δεν σταματιέται ο Γιάννης στο EuroBasket 2025: Δεύτερος σκόρερ σε όλο το τουρνουά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να ξεχωρίζει και να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις στο φετινό EuroBasket 2025, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 30 πόντους και καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ της διοργάνωσης. Μπροστά του βρίσκεται μόνο ο Λούκα Ντόντσιτς, που έχει εκτοξεύσει τον δικό του μέσο όρο στους 34 πόντους, μετά και την χθεσινή του συγκλονιστική εμφάνιση.

Η FIBA τον χαρακτήρισε «Έλληνα ημίθεο» και όχι άδικα: ο Αντετοκούνμπο σκοράρει με λιγότερες προσπάθειες σε σχέση με τον Σλοβένο σταρ, ενώ εκτελεί σχεδόν τις μισές βολές (7.8 έναντι 13.8), γεγονός που υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητά του.

Με την εκρηκτικότητα και την ηγετική του παρουσία, ο Γιάννης αποτελεί το απόλυτο σημείο αναφοράς της Εθνικής Ελλάδας, την έχει πάρει κυριολεκτικά από το «χέρι», με την ευκαρία για μετάλλιο μετά από 16 χρόνια να είναι παραπάνω από «ορατή».

Όσον αφορά τώρα τη σχετική λίστα, στην τρίτη θέση συναντάμε τον Λάουρι Μάρκανεν με 26 πόντους, ενώ ακολουθούν ο Ντένι Άβντιγια και ο Τζόρνταν Λόιντ με 24 και 23 αντίστοιχα.

Από κοντά και ο Νίκολα Γιόκιτς με 22.3 πόντους, όπως και ο Αλπερέν Σενγκούν (22), με τους Νίκολα Βούτσεβιτς (20.8), Φραντς Βάγκνερ (20.7) και Ντένις Σρούντερ (20.2) να ολοκληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Οι 10 κορυφαίοι σκόρερ του EuroBasket 2025