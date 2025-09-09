Ραντεβού με την ιστορία: Σαν σήμερα η Ελλάδα λύγισε τη Λιθουανία και πέρασε στους «8» του EuroBasket

Σαν σήμερα, στις 9 Σεπτεμβρίου 2017, η Εθνική Ελλάδας έγραψε ακόμη μία «χρυσή» σελίδα στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Στη φάση των «16» του EuroBasket, η ομάδα του Κώστα Μίσσα αντιμετώπισε τη Λιθουανία και με πειθαρχία, ομαδικότητα και ψυχραιμία έφτασε σε μια μεγάλη νίκη με 77-64, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Πρωταγωνιστής εκείνο το βράδυ ήταν ο Κώστας Σλούκας, που τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους και 5/7 τρίποντα, οδηγώντας την Εθνική στους «8» της διοργάνωσης. Στο πλευρό του στάθηκαν ο Νικ Καλάθης, ο Γιάννης Μπουρούσης και ο Κώστας Παπανικολάου, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση. Η ελληνική άμυνα κατάφερε να περιορίσει τον Γιόνας Βαλαντσιούνας στους 13 πόντους, βάζοντας τις βάσεις για το αποτέλεσμα.

Τα δεκάλεπτα: 17-25, 30-37, 48-61, 64-77



ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Αντομάιτις): Καλνιέτις 11 (1/6 τρίποντα, 7 ασίστ), Γιουσκεβίτσιους, Ματσιούλις 5 (1), Γκετσεβίτσιους, Βαλαντσιούνας 13 (15 ριμπάουντ), Κουζμίνσκας 20 (7/12 σουτ), Μοτιεγιούνας 1, Μιλάκνις 1, Γκριγκόνις 7 (1), Γκουντάιτις, Ουλανόβας 7 (1)



ΕΛΛΑΔΑ (Μίσσας): Καλάθης 14 (2/6 τρίποντα, 6 ασίστ), Μπουρούσης 11 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλούκας 21 (5/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Παππάς 3, Παπαγιάννης 4, Πρίντεζης 8 (1), Παπανικολάου 11 (1), Μάντζαρης, Παπαπέτρου, Μπόγρης, Αντετοκούνμπο 5 (1).

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση είχε και το δικό της παρασκήνιο, καθώς μία ημέρα νωρίτερα ο Λιθουανός Τόμας Πατσέσας είχε αμφισβητήσει ανοιχτά τον Κώστα Μίσσα, χαρακτηρίζοντας τον ως «αδύνατο σημείο» της ελληνικής ομάδας. Οι διεθνείς απάντησαν μέσα στο παρκέ, υπογράφοντας μία από τις πιο σημαντικές νίκες της τελευταίας δεκαετίας.

Οκτώ χρόνια μετά, η συγκυρία φέρνει ξανά απέναντι την Ελλάδα και τη Λιθουανία. Τότε η Εθνική μίλησε στα δύσκολα, σήμερα απομένει να φανεί αν η ιστορία μπορεί να επαναληφθεί.