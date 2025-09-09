Ελλάδα - Λιθουανία: Η ώρα και το κανάλι του μεγάλου προημιτελικού στο EuroBasket

Η μεγάλη στιγμή για την «Επίσημη Αγαπημένη» έφτασε. Μετά τη νίκη επί του Ισραήλ, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη προχωρά στα προημιτελικά του EuroBasket 2025, έχοντας μπροστά της ένα από τα πιο απαιτητικά εμπόδια, τη Λιθουανία. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδηγεί την προσπάθεια με εντυπωσιακές εμφανίσεις, όμως και οι υπόλοιποι διεθνείς δείχνουν έτοιμοι να στηρίξουν τον μεγάλο στόχο, που δεν είναι άλλος από την επιστροφή της Ελλάδας στο βάθρο.



Ο προημιτελικός θα διεξαχθεί τη Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 21:00. Οι φίλοι της Εθνικής θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση ζωντανά τόσο από την ΕΡΤ1 όσο και από το Novasports Start.