Η επική απάντηση του Σκορδίλη στον Κουζμίνσκας στην ερώτηση Λιθουανία ή Ελλάδα (vid)

Η ΑΕΚ συνεχίζει την καλοκαιρινή της προετοιμασία, έχοντας ήδη δώσει τρεις φιλικούς αγώνες: δύο νίκες απέναντι σε Μεγαρίδα και Κρεμόνα και μία ήττα από την Τρέντο του Μάσιμο Καντσελιέρι. Παράλληλα, το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στη μεγάλη μάχη Ελλάδας - Λιθουανίας για τη φάση των «8» του Eurobasket 2025, που πλησιάζει και αναμένεται με τεράστια ανυπομονησία σε όλη την μπασκετική Ευρώπη.

Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, πρώην διεθνής με την Εθνική Λιθουανίας και μέλος της «Ένωσης», θέλησε να… τεστάρει τους συμπαίκτες του στην ΑΕΚ, ρωτώντας τους ποια ομάδα βλέπουν να παίρνει τη νίκη στο μεγάλο ντέρμπι της Τρίτης. Ο ίδιος, όπως ήταν αναμενόμενο, ψήφισε την πατρίδα του, όπως και ο συμπατριώτης του και νέο μεταγραφικό απόκτημα των «κιτρινόμαυρων», Λούκας Λεκαβίτσιους.

Στο βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό ο Κουζμίνσκας, οι περισσότεροι «κιτρινόμαυροι» παίκτες προέβλεψαν νίκη της Ελλάδας. Παρ’ όλα αυτά, το αποτέλεσμα δεν φάνηκε να… στεναχωρεί ιδιαίτερα τον «Κούζμι», κυρίως χάρη στην επική ατάκα του Γάιου Σκορδίλη, ο οποίος δήλωσε με χαμόγελο: «Προτιμώ την Ελλάδα, διότι οι δύο καλύτεροι Λιθουανοί παίκτες είναι εδώ!», εννοώντας φυσικά τους Λεκαβίτσιους και Κουζμίνσκας.