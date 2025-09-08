Το βράδυ που ο Σαμοντούροφ πέρασε από την... εφηβεία στη «μπασκετική» ενηλικίωση

Η Εθνική ομάδα συνεχίζει να παρουσιάζει τον καλύτερο της εαυτό στο EuroBasket 2025, πανηγυρίζοντας την σπουδαία πρόκριση στους «8» απέναντι στο Ισραήλ χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Σε ένα βράδυ που τα πράγματα πίσω από τα 6.75μ δεν εξελίχθηκαν όπως θα επιθυμούσε ο Βασίλης Σπανούλης και οι συνεργάτες του (μόλις 4/25 τρίποντα, ποσοστό 16%), οι παίκτες της «γαλανόλευκης» δεν έχασαν την συγκέντρωση τους και με «οδηγό» την υπεροχή τους στα ριμπάουντ (45 έναντι 30 ριμπάουντ) καθάρισαν την πρόκριση στα προημιτελικά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την Λιθουανία το βράδυ της Τρίτης (9/9, 21:00).

Για να έρθει όμως αυτή η νίκη το βράδυ της Κυριακής στη Xiaomi Arena, εκτός από τον «οδοστρωτήρα» Γιάννη χρειάστηκε και η τεράστια εμφάνιση του Αλέξανδρου Σαμοντούροφ, ο οποίος απέδειξε σε όλους πως το στάδιο της... εφηβείας και της απειρίας αποτελεί παρελθόν. Ο 20χρονος φόργουροντ πέρασε στο παρκέ στο 3ο δεκάλεπτο σε ένα σημείο που η μπάλα ζύγιζε... τόνους και δικαίωσε τον κόουτς Σπανούλη για την εμπιστοσύνη του, προσφέροντας ριμπάουντ, πολύτιμους πόντους και δύο κλεψίματα σε κομβικά σημεία της αναμέτρησης.

Το μεγάλο τρίποντο και η δήλωση/υπενθύμιση του Σπανούλη

Σε ένα βράδυ που οι παίκτες της Εθνικής μας τα είχαν... σπάσει πίσω από την γραμμή του τριπόντου, ο Σαμοντούροφ δεν φοβήθηκε την «ευθύνη» και στα τελευταία λεπτά του 3ου δεκαλέπτου, πέτυχε μόλις το τρίτο εύστοχο σουτ της γαλανόλευκης, έπειτα από αυτά των Παπανικολάου και Σλούκα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα.

Και αν η συμβολή του στο σκοράρισμα (7 πόντοι, 2/4 2π, 1/2 3π) δεν αρκεί για να... βαφτίσουμε τον Αλέξανδρο game changer, τα 6 ριμπάουντ σε 16 αγωνιστικά λεπτά φτάνουν και περισσεύουν. Αν μάλιστα σκεφτούμε πως 4/6 ριμπάουντ ήταν στη ρακέτα του Ισραήλ και «ανανέωσαν» τις ελληνικές επιθέσεις, καταλαβαίνει κανείς πως ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού δικαίως αποθεώθηκε από τον προπονητή της Εθνικής, Βασίλη Σπανούλη.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός μας στις δηλώσεις του τόνισε πως η παρουσία του Σαμοντούροφ στο ρόστερ της Εθνικής δεν είναι τυχαία, υπογραμμίζοντας πως βρίσκεται στο Eurobasket επειδή τον εμπιστεύεται. Ο Σπανούλης αναφέρθηκε στην ωριμότητα και την ενέργεια που έδωσε στο παρκέ ο νεαρός φόργουορντ, ο οποίος με την σειρά του ανέφερε πως έχει «κερδίσει» την εμπιστοσύνη του προπονητή του, η οποία πάντως με τέτοιες εμφανίσεις μπορεί μονάχα να... αυξάνεται για την δύσκολη συνέχεια στη διοργάνωση.

Το EuroBasket νέων που ξεχώρισε και η ετοιμότητα για το επόμενο βήμα

Ο 20χρονος ψηλός έκανε τη διαφορά στο EuroBasket U20 στη Κρήτη, εκεί όπου η... νέα φουρνιά της Εθνικής ομάδας κατέλαβε την 5η θέση, έπειτα από τον αποκλεισμό της από την Γαλλία στους «8» της διοργάνωσης. Ο Σαμοντούροφ (μαζί με τους Αβδάλα και Λιοτόπουλο) ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του, μετρώντας 17.6 πόντους μέσο όρο σε σχεδόν 28 λεπτά που βρισκόταν στο παρκέ, μαζί με 5.7 ριμπάουντ, 2.6 ασίστ, ένα κλέψιμο, 1.4 μπλοκ και 1.3 λάθη. Μάλιστα, ο φόργουορντ της γαλανόλευκης επιλέχθηκε και στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης, κερδίζοντας ταυτόχρονα και την ευκαιρία να συμμετάσχει στην προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών, για να βρεθεί εν τέλει και στην 12δα του EuroBasket.

Eurokinissi

Η εικόνα του Σαμοντούροφ σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς δείχνουν πως η στιγμή για το επόμενο βήμα έχει φτάσει. Ήδη, από το «φίνις» της περασμένης χρονιάς ο Εργκίν Αταμάν είχε αρχίσει να του αναθέτει μεγαλύτερο ρόλο στον Παναθηναϊκό σε EuroLeague και GBL, αναγνωρίζοντας την δουλειά και την ωριμότητα που παρουσιάζει ο νεαρός εντός των τεσσάρων γραμμών. Με εμφανίσεις όπως η χθεσινοβραδινή στη Ρίγα, ο Μήτογλου και ο Χουάντσο θα πρέπει να... ανησυχούν για τον χρόνο τους στο «τριφύλλι».