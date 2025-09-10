Το μεγάλο ραντεβού: Η μέρα και η επικρατέστερη ώρα του Ελλάδα - Τουρκία για τον μεγάλο ημιτελικό

Η «γαλανόλευκη» ξεπέρασε το εμπόδιο της Λιθουανίας και θα «τσέκαρε» το εισιτήριο για τον μεγάλο ημιτελικό κόντρα στη Τουρκία με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να αντιμετωπίζει την Τουρκία του Ερκγίν Αταμάν στους «4» του Eurobasket 2025.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, χρειάζεται ακόμη δυο νίκες για να ανέβει για τρίτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 20 χρόνια αλλά πρώτα πρέπει να κερδίσει τη μάχη με τη γειτονική Τουρκία, η οποία συνεχίζει αήττητη την πορεία της και είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για μετάλλιο.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (12/9) με την ώρα του αγώνα να γίνεται γνωστή αύριο (10/9). Για τηλεοπτικούς λόγους, γίνεται προσπάθεια από τους αρμοδίους, το τζάμπολ της αναμέτρησης να γίνει στις 21:00. Είναι μια σύγκρουση ανάμεσα σε δυο κορυφαίες ομάδες και δυο σύνολα γεμάτα αστέρες. Η σύγκρουση Γιάννη-Σενγκούν είναι μια από αυτές που... μαγνητίζουν τα βλέμματα και το ενδιαφέρον μέχρι και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.