«Ιστορικός ημιτελικός»: Ο Αταμάν καλεί τις τουρκικές αεροπορικές για έξτρα πτήσεις προς Ρίγα

Η Εθνική Ελλάδας, πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση κόντρα στη Λιθουανία και κρυφά... όπλα τους Κώστα Αντετοκούνμπο και Βασίλη Τολιόπουλο πήρε παλικαρίσια την πρόκριση για τα ημιτελικά (87-76), όπου θα αντιμετωπίσει τη Τουρκία στην προσπάθειά της να κατακτήσει μετάλλιο έπειτα από 16 χρόνια.

Μία από τις ιδιαιτερότητες του μεγάλου ραντεβού είναι η παρουσία του Εργκίν Αταμάν στον πάγκο των Τούρκων. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, σε δηλώσεις του ενόψει του μεγάλου ημιτελικού, χαρακτήρισε την αναμέτρηση «ιστορική», ενώ απηύθυνε κάλεσμα προς τις αεροπορικές εταιρείες της χώρας του, ζητώντας να ενισχύσουν την παρουσία των φιλάθλων στη Ρίγα.

Αναλυτικά το... κάλεσμα του Αταμάν στους Τούρκους οπαδούς

«Θα δώσουμε έναν ιστορικό ημιτελικό με την Ελλάδα. Η παρουσία των φιλάθλων μας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Η στήριξη από την εξέδρα είναι πολύ σημαντική. Η Ελλάδα θα έχει περισσότερους φιλάθλους, καθώς έχουν προγραμματιστεί πρόσθετες πτήσεις προς τη Ρίγα. Περιμένω από τις αεροπορικές μας εταιρείες να κάνουν το ίδιο, ώστε να βρεθούν πολλοί Τούρκοι οπαδοί στο πλευρό μας».