EuroBasket 2025: Η Ελλάδα πρώτη στην ψηφοφορία της FIBA για το χρυσό μετάλλιο

Η αντίστροφη μέτρηση για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025 έχει ξεκινήσει με την Εθνική να ετοιμάζεται για το «μεγάλο» ημιτελικό κόντρα στους Τούρκους, με στόχο την κατάκτηση μεταλλίου έπειτα από 16 χρόνια. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μάλιστα συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους και βρίσκεται στη πρώτη θέση στη διαδικτυακή ψηφοφορία της FIBA για την κατάκτηση του τροπαίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ελλάδα προηγείται με ποσοστό 44%, και λογίζεται ως φαβορί. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν με 34%, ενώ ακολουθεί η πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία με 17%. Η Φινλανδία, η οποία συμπληρώνει την τετράδα, συγκεντρώνει μόλις 6%.

Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν αύριο, με το ζευγάρι Γερμανία–Φινλανδία να ανοίγει το πρόγραμμα και το μεγάλο ντέρμπι Ελλάδας–Τουρκίας να ακολουθεί στις 21:00.