Μακάβρια ευρήματα στη Φιλοθέη: Ανακαλύφθηκαν κρανίο και ανθρώπινα οστά

EuroBasket 2025: Η Ελλάδα πρώτη στην ψηφοφορία της FIBA για το χρυσό μετάλλιο

Στην κορυφή της ψηφοφορίας της FIBA για το χρυσό μετάλλιο βρίσκεται η Ελλάδα, πριν από τον ημιτελικό με την Τουρκία.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η αντίστροφη μέτρηση για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025 έχει ξεκινήσει με την Εθνική να ετοιμάζεται για το «μεγάλο» ημιτελικό κόντρα στους Τούρκους, με στόχο την κατάκτηση μεταλλίου έπειτα από 16 χρόνια. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μάλιστα συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους και βρίσκεται στη πρώτη θέση στη διαδικτυακή ψηφοφορία της FIBA για την κατάκτηση του τροπαίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ελλάδα προηγείται με ποσοστό 44%, και λογίζεται ως φαβορί. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν με 34%, ενώ ακολουθεί η πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία με 17%. Η Φινλανδία, η οποία συμπληρώνει την τετράδα, συγκεντρώνει μόλις 6%.

screenshot-2025-09-11-081505-full.webp

Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν αύριο, με το ζευγάρι Γερμανία–Φινλανδία να ανοίγει το πρόγραμμα και το μεγάλο ντέρμπι Ελλάδας–Τουρκίας να ακολουθεί στις 21:00.

