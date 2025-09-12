EuroBasket: Ώρα και κανάλι του τεράστιου ημιτελικού Ελλάδας - Τουρκίας

Το ματς της εικοσαετίας. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ετοιμάζεται για την κρίσιμη αναμέτρηση με την Τουρκία στους ημιτελικούς του EuroBasket, διεκδικώντας την παρουσία της στον μεγάλο τελικό.



Η σπουδαία μπασκετική βραδιά θα ανοίξει με τον πρώτο ημιτελικό Γερμανία - Φινλανδία (17:00) ενώ αργότερα (21:00) θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Ελλάδας κόντρα στη Τουρκία. Το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει ζωντανά και τις δύο «μάχες» μέσα από την ΕΡΤ1 και το Novasports Start.

Αναλυτικά το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας.