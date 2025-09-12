Ελλάδα - Τουρκία: Τι συνέβη όταν οι δύο ομάδες έφτασαν ξανά στα ημιτελικά του EuroBasket (video)

H Eθνική Ελλάδας και η Τουρκία ετοιμάζονται για τη μεγάλη αναμέτρηση στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 (12/9, 21:00) και η ιστορία έρχεται να μας υπενθυμίσει τις τελευταίες τους επιτυχίες στη διοργάνωση. Δύο ομάδες με διαφορετικές πορείες, αλλά με κοινό στόχο την πρόκριση στον τελικό.

Η ελληνική υπέρβαση του 2009

Το EuroBasket 2009 στην Πολωνία ξεκίνησε για την Ελλάδα με περιορισμένες φιλοδοξίες. Η ομάδα προερχόταν από το χρυσό μετάλλιο του 2005, την τέταρτη θέση του 2007 και τη δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006, αλλά έλειπαν βασικοί παίκτες όπως ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Θοδωρής Παπαλουκάς και ο Κώστας Τσαρτσαρής. Ο Βασίλης Σπανούλης, ο Νίκος Ζήσης, ο Αντώνης Φώτσης και ο Γιάννης Μπουρούσης αποτέλεσαν τον πυρήνα μιας ομάδας που συνδύαζε εμπειρία και δίψα για διάκριση.

Με τον Γιόνας Καζλάουσκας στον πάγκο, η Εθνική κατάφερε να ξεπεράσει τις προσδοκίες και να φτάσει στον ημιτελικό κόντρα στην πανίσχυρη Ισπανία. Η «ρόχα» του Σέρτζιο Σκαριόλο, με σταρ όπως ο Πάου Γκασόλ, ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο και ο Ρίκι Ρούμπιο, έμελλε να ήταν ο μεγάλος μας αντίπαλος. Από το πρώτο δεκάλεπτο η Ισπανία επέβαλε τον ρυθμό της, ενώ η ελληνική ομάδα, αν και πάλεψε με ψυχή, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τη δυναμική των Ισπανών. Οι Ίβηρες ήταν ανώτεροι και πήραν τη νίκη με 82-64 και ταυτόχρονα το εισητήριο για τον τελικό, αλλά η Ελλάδα ανασυντάχθηκε και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό κόντρα στη Σλοβενία, σημειώνοντας την τελευταία της παρουσία στο βάθρο σε EuroBasket.

Η ιστορική τουρκική πρόκριση του 2001

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2001, η Τουρκία έγραψε ιστορία, καθώς κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο EuroBasket που φιλοξενήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, μπροστά σε χιλιάδες Τούρκους θεατές στο κατάμεστο Αμπνί Ιπεκτσί. Η ομάδα του Αϊντίν Ορς τερμάτισε δεύτερη στον όμιλο και μετά τις νίκες κόντρα σε Λετονία και Ισπανία αλλά και την ηττα από τη Σλοβενία, προκρίθηκε στις «16» καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Η Τουρκία πέρασε στη φάση των «νοκ αουτ» τα εμπόδια της Λιθουανίας και της Κροατίας, φτάνοντας στον ημιτελικό για πρώτη φορά στην ιστορία της. Εκεί, οι Τούρκοι αντιμετώπισαν την σκληροτράχηλη Γερμανία του Ντιρκ Νοβίτσκι. Με τον Ιμπραΐμ Κουτλουάι να κάνει ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του, οι Τούρκοι πήραν τη νίκη στην παράταση με 79-78. Παρόλο που στον τελικό ηττήθηκαν από τη Γιουγκοσλαβία, το ασημένιο μετάλλιο απότελει τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του τουρκικού μπάσκετ.