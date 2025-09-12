Ελλάδα - Τουρκία 68-94: Το όνειρο για τελικό έγινε εφιάλτης, αλλά μπορούμε το μετάλλιο

Το... όνειρο του χρυσού έγινε εφιάλτης. Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε με 68-94 από την εξαιρετική Τουρκία και πλέον θα παλέψει με την Φινλανδία για την τρίτη θέση και το τελευταίο μετάλλιο του EuroBasket. Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν έκαναν ένα αψεγάδιαστο παιχνίδι, έβγαλαν από νωρίς εκτός αγώνα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και χάρη στο γρήγορο προβάδισμα (από τον... άχαστο Οσμανί) «κλείδωσαν» από νωρίς το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (14/9).

Από πλευράς Τουρκίας, Οσμανί, Σενγκούν και Όσμαν ξεχώρισαν, με τον Σλούκα να αποτελεί τον μοναδικό «διασωθέντα» της γαλανόλευκης σε ένα βράδυ που τίποτα δεν λειτούργησε για την Εθνική μας.

Πλέον, η Ελλάδα ρίχνει το το βάρος στον μικρό τελικό, εκεί όπου θα έχει μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία να διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στην Φινλανδία. Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (14/9) στις 17:00.

Το ματς

Η Τουρκία ξεκίνησε εξαιρετικά το παιχνίδι και προηγήθηκε με 7-0, πριν έρθει η πρώτη «ελληνική» απάντηση με σουτ τριών πόντων του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο νατουραλιζέ της Εθνικής μας έδωσε πολύτιμες «ανάσες» στην επίθεση της γαλανόλευκης που δεν ξεκίνησε καλά το ματς, με την Τουρκία από την άλλη να έχει σε εξαιρετική ημέρα τον Οσμανί (3/3 3π).

Τα εύκολα λάθη στο κατέβασμα της μπάλας σε συνδυασμό με την τρομακτική ευστοχία του Οσμανί πίσω από τα 6.75μ έδωσαν στην Τουρκία την ευκαιρία να πάρει το πρώτο διψήφιο προβάδισμα του ημιτελικού (10-22, 8'), τιμωρώντας με κάθε ευκαιρία τα κενά της Ελλάδας. Η ενέργεια του Κώστα Αντετοκούνμπο σε επίθεση και άμυνα (4π, δύο τάπες) αφύπνισε προσωρινά τους διεθνείς μας, που προβληματίστηκαν από την άμυνα της ομάδας του Αταμάν.

Η αμυντική βελτίωση έφερε με αρχικά ρυθμό και στην επίθεση της «Επίσημης Αγαπημένης», που όμως συνέχισε να κάνει αβίαστα λάθη, τα οποία πρόσφεραν εύκολους πόντους στην Τουρκία και την ευκαιρία να διατηρείται με άνεση μπροστά στο σκορ (20-33, 14'). Σενγκούν και Όσμαν άρχισαν επίσης να βρίσκουν ρυθμό επιθετικά, ανεβάζοντας την διαφορά στο +19 με τον Σπανούλη να καλεί εσπευσμένα τάιμ άουτ.

Το εύστοχο τρίποντο του Σλούκα έριξε στους 18 τη διαφορά, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στα αποδυτήρια στο χειρότερο «ελληνικό» ημίχρονο σε όλο το EuroBasket. Σκορ ημιχρόνου 31-49.

Ο Σενγκούν επέστρεψε στο δεύτερο ημίχρονο όπως ακριβώς έκλεισαν οι Τούρκοι το πρώτο, έχοντας «συμπαραστάτες» σε αυτό το σημείο τον Λάρκιν και τον Όσμαν. Η διαφορά συνέχισε να αυξάνεται στο 3ο δεκάλεπτο, με την ελληνική ομάδα να έχει χάσει τελείως την συγκέντρωση της. Οι παίκτες του Αταμάν συνέχισαν να παίζουν σε υψηλό ρυθμό, με τον Οσμανί στη... βραδιά της ζωής του να ευστοχεί σχεδόν σε ότι σουτ προσπάθησε στο παιχνίδι.

Η άμυνα του Αταμάν πάνω στον Γιάννη παρέμεινε αποτελεσματική, το τελευταίο διάστημα του αγώνα απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, ο Σπανούλης απέσυρε την βασική του πεντάδα για να την ξεκουράσει ενόψει Φινλανδίας και η Τουρκία πήρε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 31-49, 51-72, 68-94.

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 19/37 δίποντα, 8/24 τρίποντα, 6/9 βολές, 37 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 12 επιθετικά), 16 ασίστ, 7 κλεψίματα, 6 μπλοκ, 22 λάθη, 26 φάουλ



Τα ομαδικά στατιστικά της Τουρκίας: 25/44 δίποντα, 10/22 τρίποντα, 14/22 βολές, 33 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 9 επιθετικά), 27 ασίστ, 10 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 13 λάθη, 16 φάουλ