EuroBasket 2025: Έσπασε το μυθικό σερί του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη «γαλανόλευκη»

Η Εθνική Ελλάδας, πάλεψε αλλά ηττήθηκε (68-94) από την Τουρκία στον δεύτερο ημιτελικό του EuroBasket 2025 και θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο την Κυριακή (14/9, 17:00) κόντρα στη Φινλανδία ενώ από την άλλη πλευρά η γειτονική χώρα θα «μονομαχήσει» στον μεγάλο τελικό με τη Γερμανία.

Η «γαλανόλευκη» δεν κατάφερε να πιάσει τις επιδόσεις των προηγούμενων παιχνιδιών, με τον Εργκίν Αταμάν να διαβάζει εξαιρετικά την εθνική ομάδα και να «εγκλωβίζει» τον σταρ της Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον 30χρονο φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπάκς έμεινε στους 12 πόντους και ένα τρομερό σερί που έτρεχε στους 11 τελευταίους αγώνες της «επίσημης αγαπημένης».

Συγκεκριμένα ο «Greek Freak» πετύχαινε 25 πόντους και πάνω σε κάθε αγώνα της Εθνικής ομάδας αλλά σήμερα σημείωσε 12 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία επίδοση.