Η ώρα και η μέρα του αγώνα της Ελλάδας με την Φινλανδία για το χάλκινο μετάλλιο

Το όνειρο της πρόκρισης στον τελικό μετατράπηκε σε εφιάλτη για την Εθνική Ελλάδας. Η «γαλανόλευκη» γνώρισε βαριά ήττα με 68-94 από την εξαιρετική Τουρκία, που παρουσίασε αψεγάδιαστο μπάσκετ και πήρε από νωρίς ξεκάθαρο προβάδισμα, βγάζοντας εκτός ρυθμού τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Με τον Οσμανί να είναι ασταμάτητος και την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να δείχνει απόλυτη συνέπεια, το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του EuroBasket «κλείδωσε» χωρίς αμφισβήτηση.

Η Ελλάδα θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό κόντρα στη Φινλανδία, την Κυριακή (14/9, 17:00). Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ και τα κανάλια Novasports.

Από την άλλη, Γερμανία και Τουρκία θα δώσουν την μεγάλη μάχη για το χρυσό μερικές ώρες αργότερα, αφού η δική τους αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Κυριακής, στις 21:00.