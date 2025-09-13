Ένταση από οπαδούς Ελλάδας και Τουρκίας έξω από την Xiaomi Arena (video)

Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να παρουσιαστεί όπως θα ήθελε στον ημιτελικό του EuroBasket 2025, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 94-68 από την Τουρκία. Μετά το τέλος του αγώνα, τα πρόσωπα των διεθνών ήταν σκυθρωπά, ενώ στον αντίποδα, οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν πανηγύρισαν με χαμόγελα την ιστορική τους πρόκριση στον τελικό.

Παρά τη μεγάλη σημασία της αναμέτρησης και τον υψηλό βαθμό αντιπαλότητας, το κλίμα στο παρκέ ήταν υποδειγματικό, χωρίς την παραμικρή αψιμαχία ανάμεσα σε παίκτες ή φιλάθλους στις εξέδρες.

Ωστόσο, ένα μικρό επεισόδιο σημειώθηκε εκτός γηπέδου, όταν μερίδα Ελλήνων και Τούρκων οπαδών αντάλλαξε έντονες κουβέντες, προκαλώντας στιγμιαία ένταση. Η κατάσταση εκτονώθηκε γρήγορα, χωρίς να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, με τους παρευρισκόμενους να αποχωρούν σύντομα από το σημείο.

Το βίντεο από το περιστατικό καταγράφει την ένταση που υπήρξε για λίγα λεπτά εκτός του γηπέδου.